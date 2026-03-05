Кияни не змогли нав'язати конкуренцію представнику УПЛ

У четвер, 5 березня, в 1/4 фіналу Кубка України «Металіст 1925» приймав «Локомотив». Єдиному представнику Другої ліги сенсацію створити не вдалось – харків’яни, які після зимової паузи вже встигли провести два офіціних матчі, на класі здолали менш іменитого суперника і вийшли у півфінал турніру.

Кубок України, 1/4 фіналу

«Металіст 1925» (Харків) – «Локомотив» (Київ) – 3:0

Голи: Забергджа, 15, Ітодо, 69, Рашіца, 90+2

Вже на старті зустрічі господарі ледь не вийшли вперед: Ітодо спиною до воріт прийняв м'яч, продавив захисника і пробив з розвороту в дальній нижній кут – кіпер киян врятував. «Локомотив» огризнувся спробою Багрія втікти у стрімку контратаку, але Калюжний наздогнав суперника і реабілітувався за втрату м’яча.

На 15-й хвилині «Металіст 1925» таки пробив оборону суперника: Забергджа отримав передачу на правому фланзі, змістився ближче до центру, прибрав сферу під ліву і закрутив низом у дальній кут.

В середині тайму «Локомотив» міг зрівнювати: після помилки захисника харків’ян (невдало прийняв м'яч на лінії свого штрафного) Тименко пробив у дотик – над поперечиною.

Одразу по перерві Крупський стрільнув з лінії штрафного, але стійка воріт врятувала киян. А на 68-й хвилині Ітодо вирішив випробувати щастя дальнім ударом і досяг цілі – сфера з-за меж штрафного влучила точно під поперечину. Вже у доданий час Рашіца пострілом у дев’ятку поставив масну крапку у матчі.

«Металіст 1925» вийшов у півфінал Кубка України, де приєднався до київського «Динамо» і чернівецької «Буковини». Ще одну путівку у цю стадію турніру розіграють між собою представники Першої ліги – «Чернігів» і «Фенікс-Маріуполь» (гра відбудеться 17 березня).