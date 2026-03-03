Петровцям не вдалось створити гучну сенсацію

У вівторок, 3 березня, «Динамо» у чвертьфіналі Кубка України приймало «Інгулець». Кияни після зимової паузи вже провели два матчі УПЛ, тоді як петровці підходили до протистояння без ігрової практики – друге коло Першої ліги стартує 21 березня. Перший тайм минув без голів, а після відпочинку кияни вирвались вперед. Суперник мав шанс зрівняти, однак «біло-сині» встояли, а під кінець матчу добили петровців.

Кубок України, 1/4 фіналу

«Динамо» (Київ) – «Інгулець» (Петрове) – 2:0

Голи: Герреро, 50, Піхальонок, 84

Вже на початку зустрічі «Динамо» могло виходити вперед, але добре зіграв кіпер «Інгульця»: спочатку він зреагував на удар у дальній нижній кут, а потім потягнув добивання від Шоли. На 17-й хвилині хороший шанс відзначитись мав Попов – Денис замкнув навіс з кутового, м'яч після рикошету змінив напрямок, але Жилкін встиг відбити.

На 22-й хвилині Шола з 3-х метрів не зумів замкнути простріл у порожні ворота (пощастило, що легіонер киян перебував в офсайді і гол все однео б не зарахували).

Свій стовідсотковий момент у першому таймі мали і петровці: в середині тайму Нещерет встиг зреагувати на замикання головою і витягнув м’яч з-під поперечини. За трохи Касімов втік лівим флангом у стрімку контратаку, але Попов встиг у підкаті заблокувати удар.

Одразу по перерві «Динамо» вийшло вперед: Бенидюк намагався вибити м’яч зі своєї половини поля, влучив у Дубілея і сфера відскочила до Герреро – Едуардо змістився ближче до центру і з-за меж штрафного закрутив у ближній кут. Після гола кияни заспокоїлись і вже не так активно йшли вперед.

Бражко головою замикав стандарт з лівого флангу – не влучив у дальній кут. А на екваторі другої сорокап’ятихвилинки Попов бив головою з відскоком від газону після кутового з лівого флангу, однак Жилкін знову врятував, діставши м'яч у дальньому нижньому куті.

За 5 хвилин до завершення гри Піхальонок увірвався у штрафний на дальній стійці і в дотик замкнув навіс від Михайленка з лівого флангу. 2:0 – і «Динамо» стає першим півфіналістом Кубка України 2025/26.