Українські парабіатлоністи на Параолімпійських іграх у Мілано-Кортіна

У середу, 11 березня, Національний паралімпійський комітет України опублікував заяву, в якій йдеться про систематичний тиск на українських спортсменів з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету й оргкомітету Ігор. За даними НПК, українській збірній на Паралімпіаді-2026 заборонили вивішувати власний прапор та змушували приховувати патріотичні атрибути.

«Керівництво команди і її члени намагались уникати радикальної реакції на зазначені прояви цього тиску, сподіваючись, що вони мають випадковий характер і не мають упередженого спрямування стосовно української команди. Однак, останні події засвідчили, що ці прояви мають систематичний характер, і набувають критичного та ганебного характеру по відношенню і до команди, і до її членів», – йдеться у заяві НПК.

За даними комітету, команда, керівники штабу та спортсмени «ніколи не зазнавали таких відкрито негативних проявів і навіть перешкод стосовно українців як представників національного паралімпійського комітету». У пресслужбі НПК повідомили, що зафіксували щонайменше чотири випадки тиску на українську команду.

Зокрема, представник оргкомітету Паралімпіади примусив українську команду зняти синьо-жовтий стяг, який вивішували протягом чотирьох останніх Паралімпійських ігор без заперечень з боку організаторів. Причини того, чому українська команда має зняти свій прапор, в оргкомітеті не назвали. Врешті-решт його дозволили розмістити «там, де його менше видно».

За даними НПК, представники оргкомітету та МПК також чинили тиск на українців, які збиралися у загальному холі будинку, де проживають інші команди. Українська сторона стверджує, що збиралася там на 10-15 хв для підбивання підсумків та визначення планів на наступний день. Українську команду переконували, що зібрання є недопустимим, проте які правила це забороняють, в оргкомітеті та МПК не уточнили.

Крім того, НПК заявив про тиск на українських спортсменів та їхні родини, які використовували патріотичні атрибути. Зокрема, оргкомітет примусив золоту призерку Паралімпіади Олександру Кононову зняти сережки із написом Stop War. Зазначимо, раніше Кононова розповіла, що отримала зауваження за те, що вдягнула ці сережки на трек.

«На церемонії нагородження нашої чемпіонки Олександри Кононової представник МПК жорстко намагався відібрати маленькі сережки з прапором України, на якому було написано Stop War. Нашу чемпіонку примусили зняти сережки не пояснюючи в чому причина небезпеки жіночої прикраси для церемонії вручення медалі чемпіонки Паралімпійських ігор», – йдеться у повідомленні.

Національний комітет також повідомив, що організатори забрали українські прапори та хустки з національним орнаментом у багатодітної родини парабіатлоніста з Тернопільщини Тараса Радя. В оргкомітеті та МПК заявили, що такі дії зумовлені регламентом.

Сімʼя з восьми людей прибула у Мілано-Кортіна власним коштом, щоб вболівати за спортсмена. До слова, тарас Радь приніс Україні перше «золото» на зимовій Паралімпіаді.

«Національна паралімпійська команда України шокована безпрецедентно ганебними проявами МПК і його представників Оргкомітету Паралімпіади-2026! У національній команді України і у Національному паралімпійському комітеті України давно помітили очевидне зростання особливої лояльності МПК до російського і білоруського паралімпійських комітетів та до їхнього державного представництва в міжнародному паралімпійському русі, а також відповідне порушення базових положень Конституції МПК у зв’язку з поновленням їхнього членства в МПК», – повідомили у пресслужбі НПК.

Український паралімпійський комітет висунув керівництву МПК вимогу розпочати процес повернення до положень конституції комітету та скоординувати діяльність своїх представників на зимовій Паралімпіаді.

Нагадаємо, під час зимової Олімпіади у лютому низка українських спортсменів стикнулася із забороною змагатися у патріотичному екіпіруванні. Так, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет повідомив про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026. Спортсмена не допустили до змагань через його бажання виступили у шоломі, на якому зображені 22 загиблих внаслідок російсько-української війни українські спортсмени.

Крім того, МОК заборонив напис «Be brave like Ukraine» (англ. «Будь сміливим як Україна») на шоломі фристайлістки Катерини Коцар та цитату Ліни Костенко «Там, де героїзм, там немає остаточної поразки» на шоломі шорттрекіста Олега Гандея.