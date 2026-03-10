Верховна Рада провалила голосування за позбавлення державних нагород Бубки та Клочкової
На пленарне засідання прибули 278 депутатів, з яких 154 не проголосували взагалі
У вівторок, 10 березня, під час пленарного засідання парламенту депутати провалили голосування проти направлення запиту до президента щодо позбавлення державних нагород і почесних звань українських спортсменів Сергія Бубки та Яни Клочкової. Про це стало відомо з результату розгляду пленарного засідання Верховної Ради.
Загалом у сесійній залі зареєструвались 278 депутатів, 112 проголосували проти, 5 – проти, 7 — утримались, не голосували – 154. Позбавити Бубку державних нагород закликав з трибуни ВРУ український олімпієць Владислав Гараскевич, наголошуючи, що у керівництві МОК є люди, які, на його думку, шкодять Україні.
Як голосували фракції
У найбільшій фракції «Слуга народу» (228 депутатів) за позбавлення Бубки і Клочкової держнагород проголосували лише 62 депутати, проти – 3, утрималися – 7, не голосували – 96, відсутні – 60.
Проголосували проти та утрималися такі депутати:
- Євгеній Брагар – проти
- Георгій Мазурашу – проти
- Максим Бужанський – проти
- Максим Заремський – утримався
- Олександр Божков – утримався
- Данило Гетманцев – утримався
- Олександр Горенюк – утримався
- Михайло Лаба – утримався
- Сергій Мельнік – утримався
- Петро Павловський – утримався
У фракції «Європейська солідарність» (26 депутатів) за – 18, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 3, відсутні – 5.
У фракції ВО «Батьківщина» (24 депутати) за – 4, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 10, відсутні – 10.
У депутатській групі «Платформа за життя та мир» (21 депутат) за – 0, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 17, відсутні – 4.
У депутатській групі «Довіра» (19 депутатів) за – 8, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 3, відсутні – 10.
У фракції політичної партії «Голос» (19 депутатів) за – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 5, відсутні – 6.
У депутатській групі «Партія “За майбутнє”» (17 депутатів) за – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 6, відсутні – 5.
У депутатській групі «Відновлення України» (17 депутатів) за – 2, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 8, відсутні – 7.
Серед позафракційних (22 депутати) за – 6, проти – 2, утрималися – 0, не голосували – 6, відсутні – 8.
Проголосували проти:
- Вікторія Гриб
- Юлія Яцик
Нагадаємо, що плавчиня Яна Клочкова у 2022 році виїхала в окупований Сімферополь та замовчує про напад Росії на Україну. Раніше президент підписав указ, яким припив виплати державних стипендій низці спортсменів, серед яких Сергій Бубка та Яна Клочкова.
26 лютого у Верховній Раді український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували з Олімпіади за шолом з убитими Росією спортсменами закликав нардепів позбавити звання Героя України члена Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергія Бубку.