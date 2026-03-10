Бубка обіймає посаду члена виконавчого комітету МОК, а плавчиня Клочкова виїхала до окупованого Сімферополя

У вівторок, 10 березня, під час пленарного засідання парламенту депутати провалили голосування проти направлення запиту до президента щодо позбавлення державних нагород і почесних звань українських спортсменів Сергія Бубки та Яни Клочкової. Про це стало відомо з результату розгляду пленарного засідання Верховної Ради.

Загалом у сесійній залі зареєструвались 278 депутатів, 112 проголосували проти, 5 – проти, 7 — утримались, не голосували – 154. Позбавити Бубку державних нагород закликав з трибуни ВРУ український олімпієць Владислав Гараскевич, наголошуючи, що у керівництві МОК є люди, які, на його думку, шкодять Україні.

Як голосували фракції

У найбільшій фракції «Слуга народу» (228 депутатів) за позбавлення Бубки і Клочкової держнагород проголосували лише 62 депутати, проти – 3, утрималися – 7, не голосували – 96, відсутні – 60.

Проголосували проти та утрималися такі депутати:

Євгеній Брагар – проти

Георгій Мазурашу – проти

Максим Бужанський – проти

Максим Заремський – утримався

Олександр Божков – утримався

Данило Гетманцев – утримався

Олександр Горенюк – утримався

Михайло Лаба – утримався

Михайло Лаба – утримався Сергій Мельнік – утримався

Петро Павловський – утримався

У фракції «Європейська солідарність» (26 депутатів) за – 18, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 3, відсутні – 5.

У фракції ВО «Батьківщина» (24 депутати) за – 4, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 10, відсутні – 10.

У депутатській групі «Платформа за життя та мир» (21 депутат) за – 0, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 17, відсутні – 4.

У депутатській групі «Довіра» (19 депутатів) за – 8, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 3, відсутні – 10.

У фракції політичної партії «Голос» (19 депутатів) за – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 5, відсутні – 6.

У депутатській групі «Партія “За майбутнє”» (17 депутатів) за – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 6, відсутні – 5.

У депутатській групі «Відновлення України» (17 депутатів) за – 2, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 8, відсутні – 7.

Серед позафракційних (22 депутати) за – 6, проти – 2, утрималися – 0, не голосували – 6, відсутні – 8.

Проголосували проти:

Вікторія Гриб

Юлія Яцик

Нагадаємо, що плавчиня Яна Клочкова у 2022 році виїхала в окупований Сімферополь та замовчує про напад Росії на Україну. Раніше президент підписав указ, яким припив виплати державних стипендій низці спортсменів, серед яких Сергій Бубка та Яна Клочкова.

26 лютого у Верховній Раді український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували з Олімпіади за шолом з убитими Росією спортсменами закликав нардепів позбавити звання Героя України члена Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергія Бубку.