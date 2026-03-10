Загальний обсяг фінансування, розподілений за результатами державної атестації, становить понад 3 млрд грн

За результатами державної атестації наукових установ та університетів МОН спрямувало понад 3 млрд грн базового фінансування на підтримку наукової діяльності. Найбільші обсяги фінансування отримає Київ, Харківська та Львівська області.

Як повідомило МОН, загальний обсяг фінансування, розподілений за результатами державної атестації, становить понад 3 млрд грн. Фінансування спрямують за трьома основними напрямами. Зокрема:

1,92 млрд грн – на стимулювання наукових та науково-педагогічних працівників;

638,1 млн грн – на розвиток дослідницької інфраструктури та закупівлю сучасного обладнання;

530,8 млн грн – на інституційний розвиток наукових установ і закладів вищої освіти.

Зокрема, майже 70% фінансування спрямовується на надбавки до заробітної плати наукових і науково-педагогічних працівників підрозділів, які за результатами державної атестації віднесено до груп А і Б. Надбавки нараховуватимуть з 1 січня 2026 року.

Найбільші обсяги фінансування у 2026 році отримають:

Київ – 1,26 млрд грн;

Харківська область – 530,5 млн грн;

Львівська область – 344,6 млн грн;

Дніпропетровська область – 232,4 млн грн;

Сумська область – 107,9 млн грн;

Одеська область – 70,9 млн грн.

З детальним розподілом коштів між науковими установами та закладами вищої освіти можна ознайомитися за посиланням.

19 березня Міністерство освіти і науки України проведе вебінар, присвячений наданню базового фінансування науковим установам і закладам вищої освіти у 2026 році за результатами державної атестації.