«Нульовий курс» – інтенсивна підготовча програма перед вступом на перший курс

В Україні понад 80 закладів вищої освіти запровадили навчання на «нульовому курсі» у рамках проєкту «Зимовий вступ», який допоможе вступника підготуватись до НМТ. Міністр освіти 11 лютого затвердив оновлений перелік із 84 університетів.

«Нульовий курс запроваджено з метою надати вступникам більше часу і можливостей для підготовки до НМТ, допомогти надолужити прогалини в знаннях та визначитися зі спеціальністю й закладом вищої освіти ще до початку основної вступної кампанії. В умовах війни такий підхід покликаний зменшити навчальне навантаження й розширити можливості для здобуття вищої освіти саме в Україні, насамперед для тих вступників, чий доступ до навчання був найбільш ускладнений», – розповідав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

«Нульовий курс» – інтенсивна підготовча програма перед вступом на перший курс. Університети також закладають у програми профорієнтаційні елементи, щоб учасники могли побачити, який вигляд має обрана спеціальність у реальному освітньому процесі, і зрозуміти вимоги ще до основної вступної кампанії.

МОН наголошує, що для вступу на «нульовий курс» потрібно орієнтуватися на інформацію конкретного університету – умови участі, порядок подання заявки та контакти для консультацій розміщено на сайтах ЗВО в розділах «Зимовий вступ».

Які університети пропонують вступ на «нульовий курс» у 2026 році: