Понад 80 університетів запровадили навчання на «нульовому курсі»: оновлений перелік МОН
«Нульовий курс» – інтенсивна підготовча програма перед вступом на перший курс
В Україні понад 80 закладів вищої освіти запровадили навчання на «нульовому курсі» у рамках проєкту «Зимовий вступ», який допоможе вступника підготуватись до НМТ. Міністр освіти 11 лютого затвердив оновлений перелік із 84 університетів.
«Нульовий курс запроваджено з метою надати вступникам більше часу і можливостей для підготовки до НМТ, допомогти надолужити прогалини в знаннях та визначитися зі спеціальністю й закладом вищої освіти ще до початку основної вступної кампанії. В умовах війни такий підхід покликаний зменшити навчальне навантаження й розширити можливості для здобуття вищої освіти саме в Україні, насамперед для тих вступників, чий доступ до навчання був найбільш ускладнений», – розповідав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
«Нульовий курс» – інтенсивна підготовча програма перед вступом на перший курс. Університети також закладають у програми профорієнтаційні елементи, щоб учасники могли побачити, який вигляд має обрана спеціальність у реальному освітньому процесі, і зрозуміти вимоги ще до основної вступної кампанії.
МОН наголошує, що для вступу на «нульовий курс» потрібно орієнтуватися на інформацію конкретного університету – умови участі, порядок подання заявки та контакти для консультацій розміщено на сайтах ЗВО в розділах «Зимовий вступ».
Які університети пропонують вступ на «нульовий курс» у 2026 році:
- Сумський національний аграрний університет
- Національний університет біоресурсів і природокористування України
- Чорноморський національний університет імені Петра Могили
- Національний університет «Львівська політехніка»
- Національний університет водного господарства та природокористування
- Харківський національний університет радіоелектроніки
- Український державний університет науки і технологій
- Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
- Волинський національний університет імені Лесі Українки
- Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
- Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
- Одеський національний технологічний університет
- Західноукраїнський національний університет
- Національний університет «Запорізька політехніка»
- Полтавський національний педагогічний університет імені Г. В. Короленка
- Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
- Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
- Центральноукраїнський національний технічний університет
- Національний лісотехнічний університет України
- Вінницький національний технічний університет
- Херсонський державний унiверситет
- Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
- Державний торгівельно-економічний університет
- Державне некомерційне підприємство «Державний університет «Київський авіаційний інститут»
- Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
- Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
- Поліський національний університет
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
- Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
- Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
- Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
- Черкаський державний технологічний університет
- Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
- Запорізький національний університет
- Маріупольський державний університет
- Харківський національний автомобільно-дорожній університет
- Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
- Полтавський державний аграрний університет
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
- Миколаївський національний аграрний університет
- Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»
- Вінницький національний аграрний університет
- Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
- Державний університет економіки і технологій
- Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
- Державний університет «Житомирська політехніка»
- Одеський державний аграрний університет
- Національний університет «Чернігівська політехніка»
- Ужгородський національний університет
- Рівненський державний гуманітарний університет
- Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
- Хмельницький національний університет
- Луцький національний технічний університет
- Ізмаїльський державний гуманітарний університет
- Сумський державний університет
- Київський національний університет технологій та дизайну
- Донбаський державний педагогічний університет
- Університет Григорія Сковороди в Переяславі
- Бердянський державний педагогічний університет
- Державний біотехнологічний університет
- Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
- Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
- Одеський національний морський університет
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
- Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
- Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
- Національний університет харчових технологій
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
- Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
- Білоцерківський національний аграрний університет
- Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
- Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
- Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
- Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
- Український державний університет імені Михайла Драгоманова
- Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
- Національний транспортний університет