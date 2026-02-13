В Україні працюють над розвитком професійно-технічної освіти, щоб колишні ПТУ та бурси стали престижними та конкурентними

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий затвердив перших учасників експериментального проєкту з реорганізації закладів професійної освіти в комунальні некомерційні товариства. У проєкті візьмуть участь три заклади з Житомира та один з Волині.

Як повідомив міністр у пʼятницю, 13 лютого, цим рішенням розпочинають реалізацію положень Закону України «Про професійну освіту» та створюють передумови для фінансової та управлінської автономії закладів профосвіти.

«Коледжі функціонуватимуть як комунальні некомерційні товариства, зможуть самостійно визначати кадрову політику, гнучкіше управляти ресурсами та спрямовувати зароблені кошти на розвиток – модернізацію майстерень, підвищення якості освітніх послуг тощо. Також експеримент дасть змогу перевірити механізм розрахунку вартості освітньої послуги та її закупівлі, протестувати нові підходи до управління й вибудувати прозору взаємодію між засновником і закладом», – написав Оксен Лісовий.

Які заклади долучились до експерименту:

Комунальний заклад професійної освіти «Нововолинський центр професійної освіти» Волинської обласної ради;

Професійний коледж технічних інновацій міста Житомира;

Професійний коледж сервісу і дизайну міста Житомира;

Професійний коледж індустрії краси і технологій міста Житомира.

Раніше ZAXID.NET детально розповідав, що передбачає масштабна реформа у сфері професійної освіти, зокрема про зміни у структурі та фінансуванні закладів, нові підходи в управлінні, наглядові ради, зовнішнє оцінювання в кваліфікаційних центрах та ін.

Закон передбачає поетапне набуття чинності, щоб заклади, органи управління та роботодавці мали час на підготовку та адаптацію.