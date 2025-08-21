В Україні працюють над розвитком професійно-технічної освіти, щоб колишні ПТУ та бурси стали престижними та конкурентними закладами, у які хочеться вступати. До прикладу, лише у 2025 році уряд інвестує 540 млн грн на створення сучасних майстерень у профтехах.

21 серпня депутати Верховної Ради прийняли важливий закон «Про професійну освіту». ZAXID.NET розповідає, які зміни він передбачає.

Відтепер не учні

Заклади професійної освіти відтепер здебільшого називатимуть професійними коледжами чи навчальними центрами, а навчатимуться там не учні, а студенти, слухачі або курсанти із власним самоврядуванням.

«Старий закон (1998 року) створив широкий перелік типів закладів: ліцеї, центри профосвіти, училища, які підпорядковувалися різним органам управління. Це створювало певні складнощі. До того ж, професійна освіта тонула у стереотипах: ПТУ, “бурса”, “запасний варіант”. Новий закон це змінює», – повідомляв голова освітнього комітету ВР Сергій Бабак.

Згідно з законом, передбачено такі типи закладів професійної освіти:

професійний коледж;

навчальний центр;

професійний коледж з посиленою військово-фізичною підготовкою;

заклад професійної освіти із специфічними умовами навчання;

військовий заклад професійної освіти;

навчальний центр при установах виконання покарань;

навчальний центр соціальної реабілітації;

центр професійної досконалості.

Студенти можуть обирати зручний їм формат навчання або поєднувати кілька форматів, а також мати індивідуальні навчальні плани.

Сергій Бабак зазначив, що новий закон дає право закладам професійної освіти проводити набір ветеранів та дорослих у будь-який час протягом календарного року, тобто не лише з 1 вересня. Очікується, що збільшиться кількість коротких програм, які адаптовані під сучасні потреби – таким чином люди зможуть швидко опанувати професію та почати працювати.

Форма навчання може бути:

інституційна (очна (денна, вечірня), дистанційна, мережева);

індивідуальна (екстернатна, на робочому місці (на виробництві));

дуальна.

Останні роки українські заклади почали впроваджувати дуальну форму навчання – це коли вивчення теорії у навчальному закладі поєднують зі здобуттям практичних навичок на підприємстві.

За певних причин (стан здоров’я, проходження військової служби, сімейні обставини тощо) здобувачі професійної освіти можуть зробити перерву в навчанні, взявши академічну відпустку.

Гроші – студенту

Голова освітнього комітету ВР Сергій Бабак розповідав про ще одну важливу зміну, яку передбачає закон. Раніше частину грошей за виробничу практику студентів отримував навчальний заклад, а іншу частину сам студент. Новий закон передбачає, що студент отримуватиме усю суму, окрім певних випадків, коли інший розподіл грошей буде передбачений окремим договором з закладом освіти.

«Наша мета сформувати прозорий і чесний підхід, у центрі якого – студент. Це не лише підвищує мотивацію, а й робить професійну освіту сучасним, престижним та привабливим шляхом до майбутньої професії», – сказав Сергій Бабак.

Більше автономії та роботодавці у наглядовій раді

Заклади професійної освіти отримають більше автономії та зможуть самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи, набувати у власність майно та визначати зарплату педагогів. Вони також самі зможуть розробляти освітні програми.

Освітні заклади можуть бути приватними, комунальними чи державними. Важливо, що для розвитку професійних коледжів чи навчальних центрів можна залучати додаткові джерела, окрім держаної субвенції та коштів місцевих бюджетів.

Місцева влада формуватиме обсяги фінансування за рахунок бюджетних грошей, розроблятиме стратегію та програми розвитку професійної освіти, а також може замовляти освітні послуги для здобуття певних кваліфікацій.

У державному та комунальному закладі професійної освіти створюватимуть наглядові ради. До складу наглядової ради може входити не більше 14 людей: представники засновника та роботодавців, які надають матеріальну/благодійну допомогу, інвестують у діяльність чи співпрацюють з ним (в рамках дуальної форми здобуття освіти та/або забезпечують проходження практичної підготовки). Самі працівники закладу не можуть входити до наглядової ради.

Наглядова рада братиме участь у розробленні та затвердженні перспективного плану розвитку закладу, погоджуватиме фінансовий план та освітні програми, сприятиме залученню додаткових джерел фінансування тощо.

Однак, є випадки, коли наглядові ради можна не створювати, зокрема:

якщо у державному чи комунальному закладі за рік навчається менше 300 людей;

у закладах професійної освіти зі специфічними умовами навчання;

у військових закладах професійної освіти;

у навчальних центрах при установах виконання покарань.

Якщо наглядової ради немає, то її функції виконує засновник закладу.

Безкоштовне навчання за іншою професією

Кожна людина має право безкоштовно здобути професійну освіту за іншою спеціальністю, але не раніше ніж через три роки після завершення безоплатного здобуття попередньої кваліфікації. Для цього у людини має бути не менше двох років страхового стажу, а у закладі мають бути вільні місця після зарахування студентів, які вперше безоплатно здобуватимуть професійну освіти.

Є також випадки, коли людина може безоплатно пройти перепідготовку, підвищити чи здобути нову кваліфікацію до завершення трирічного терміну або без страхового стажу. Повторно безкоштовне навчання можна пройти: якщо людина за станом здоров’я втратила можливість виконувати роботу за попередньою кваліфікацією; якщо людина є ВПО, ветераном війни або членом сім’ї загиблого чи померлого ветерана/захисника/захисниці.

«Зʼявиться можливість безоплатно здобувати іншу професійну кваліфікацію одразу, без необхідності чекати три роки після попереднього навчання. Ми заклали цю норму, щоб наші захисники та захисниці мали можливість віднайти себе. Не після перемоги, а вже зараз», – повідомив голова освітнього комітету ВР Сергій Бабак.

Кваліфікаційні центри

Після успішного завершення освітньої програми здобувачі освіти мають отримати у кваліфікаційному центрі сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації – уже після цього їм видадуть диплом спеціаліста. Якщо людина не змогла підтвердити результати навчання, то їй видадуть довідку про проходження навчання.

Важливо, що якщо навчальний заклад має власний кваліфікаційний центр, то він не може оцінювати результати навчання, присвоювати чи підтверджувати професійну кваліфікацію студентів, які там навчались. Однак, є винятки. До прикладу, якщо на території регіону немає інших кваліфікаційних центрів – тоді заклад має звернутись до Національного агентства кваліфікацій, яке може дозволити провести оцінювання.

Закон є, що далі?

Набрання чинності законом є підставою для розірвання трудових договорів з керівниками державних та комунальних закладів професійної освіти. За їхньою згодою, з ними можуть укласти договори на один рік без проведення конкурсу (надалі конкурс є обов’язковий, а контракт укладається максимум на шість років).

До завершення процедури передачі закладів професійної освіти з державної у комунальну власність повноваження засновників виконуватимуть місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, визначені рішенням Кабінету міністрів України. Йдеться, зокрема, про призначення керівників.

Також освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» прирівнюється до освітньої кваліфікації «спеціаліст». Із 1 січня 2026 року прийом студентів за освітнім рівнем «кваліфікований робітник» більше не проводитиметься.

До 1 вересня 2027 року комунальні та державні заклади професійної освіти, в яких навчається понад 400 осіб, мають бути реорганізовані у некомерційні товариства. Із січня 2030 року закладам, у яких навчається менше 150 студентів, не надаватимуть освітню субвенцію.

Щодо оцінювання результатів навчання у кваліфікаційних центрах, то це буде обов’язковим для студентів, які почали навчання у закладах професійної освіти з 1 вересня 2027 року.