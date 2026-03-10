Студенти, які наразі здобувають освіту в УжНУ та МДУ, продовжать навчання в Ужгородському університеті

Уряд погодився з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо створення Ужгородського університету. До нового вишу приєднають Ужгородський національний університет та Мукачівський державний університет, йдеться у розпорядженні Кабміну від 6 березня.

У Кабміні зазначили, що студенти, які наразі здобувають освіту в УжНУ та МДУ, продовжать навчання в Ужгородському університеті та його відокремлених структурних підрозділах за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.

Нагадаємо, 3 лютого вчена рада Ужгородського національного університету підтримала можливе об’єднання з Мукачівським державним університетом, попросивши Міносвіти зберегти для університету статус національного. Реорганізацію підтримали і в Мукачеві. У коментарі телеканалу «Перший Закарпатський» в.о. ректора МДУ Лариса Капітан сказала, що колектив вишу не буде проти об’єднання з УжНУ.

Що відомо про університети?

Ужгородський національний університет заснований у 1945 році, належить до класичних університетів України, сертифікованих за IV (вищим) рівнем акредитації. В університеті діють 19 факультетів, навчальний процес забезпечують майже 1,2 тис. науково-педагогічних працівників, серед яких 185 докторів наук. У кінці 2024 року в УжНУ та його підрозділі – природничо-гуманітарному коледжі – навчалися близько 15 тис. студентів. У консолідованому рейтингу вишів України 2025 року УжНУ посів 13 місце.

Мукачівський державний університет створено у 2008 році шляхом об'єднання Мукачівського технологічного інституту із Мукачівським гуманітарно-педагогічним інститутом. В університеті діють 4 факультети, а навчальний процес забезпечують 156 науково-педагогічних працівників, серед яких 26 докторів наук. Структурними підрозділами університету також є Виноградівський фаховий коледж та Гуманітарно-педагогічний фаховий коледж у Мукачеві. У консолідованому рейтингу вишів України 2025 року МДУ посів 194 місце.