Науковці УжНУ просять зберегти для університету статус національного

Вчена рада Ужгородського національного університету підтримала можливе об’єднання з Мукачівським державним університетом. Рішення ухвалили на засіданні у вівторок, 3 лютого.

«Вчена рада УжНУ, з урахуванням підходів Міністерства освіти і науки України щодо оптимізації мережі закладів вищої освіти, підтримує можливе об’єднання з МДУ в порядку, визначеному законодавством України», – йдеться у документі.

Водночас науковці УжНУ просять Міносвіти зберегти для університету статус національного.

У Мукачівському державному університеті поки ситуацію не коментують. За словами проректорки УжНУ Мирослави Лендьел, вчена рада МДУ теж підтримала рішення про об’єднання вишів.

«Рішення про реорганізацію університетів приймає Кабмін, тобто рішення не належить до компетенції університетів. Але цей процес не буде швидким. Для нас основне, щоб зберігся статус викладачів та студентів, і це буде. Всі викладачі збережуть свої посади та трудові відносини з університетом, статуси структурних підрозділів, зокрема кафедр та факультетів, залишаться», – пояснила посадовиця у коментарі Varosh.

Нагадаємо, об’єднання університетів – це реформа Міністерства освіти і науки України, де вважають, що оптимізації освітньої мережі підвищить якість освіти та вплине на конкурентоспроможність вишів. Процедуру укрупнення університетів в Україні підтримує Світовий банк, який планує інвестувати 1,5 млн доларів в кожен університет, що пройшов процедуру реорганізації через об’єднання.

Об’єднати закарпатські університети Кабмін планував ще в 2011 році. Тоді УжНУ, ЗакДУ, ЗХІ та МДУ хотіли реорганізувати в один Закарпатський національний університет, однак колектив Мукачівського державного університету виступив проти цієї реформи.