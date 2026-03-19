Назвали дати весняних канікул у школах Хмельницького та області
У низці шкіл області весняний відпочинок скасували взагалі
У школах Хмельницького весняні канікули триватимуть з 23 по 29 березня. Водночас у громадах області дати канікул відрізняються, а в частині навчальних закладів – їх взагалі скасували. Про це у коментарі ZAXID.NET повідомила пресслужба департаменту освіти та науки Хмельницької ОВА.
За даними департаменту, переважно учні в області відпочиватимуть 23–29 березня. У частині громад канікули перенесли на кінець березня – початок квітня, а в Гуменецькій сільраді вони заплановані найпізніше – з 13 по 16 квітня.
Графік весняних канікул у громадах Хмельниччини:
Антонінська селищна рада – без канікул;
Берездівська сільська рада – без канікул;
Білогірська селищна рада – чотири заклади без канікул, вісім закладів матимуть канікули з 25 по 29 березня;
Війтовецька селищна рада – 23-29 березня;
Віньковецька селищна рада – 23-29 березня;
Вовковинецька селищна рада – 23-29 березня;
Волочиська міська рада – без канікул;
Гвардійська сільська рада – 23-29 березня;
Городоцька міська рада – без канікул;
Грицівська селищна рада – 23-29 березня;
Гуківська сільська рада – 28-31 березня;
Гуменецька сільська рада – 13-16 квітня;
Деражнянська міська рада – з 30 березня по 5 квітня;
Дунаєвецька міська рада – без канікул;
Жванецька сільська рада – без канікул;
Закупненська сільська рада – 6-12 квітня;
Заслучненська сільська рада – 23-29 березня;
Зіньківська сільська рада – 23-29 березня;
Ізяславська міська рада – один заклад: 23-29 березня, інші – без канікул;
Кам’янець-Подільська міська рада – 23-29 березня;
Китайгородська сільська рада – 10-13 квітня;
Красилівська міська рада – з 30 березня по 3 квітня;
Крупецька сільська рада – 30-31 березня;
Ленковецька сільська рада – 23-29 березня;
Летичівська селищна рада – без канікул;
Лісовогринівецька сільська рада – без канікул;
Маківська сільська рада – без канікул;
Меджибізька селищна рада – 23-29 березня;
Миролюбненська сільська рада – 23-29 березня;
Михайлюцька сільська рада – один заклад матиме канікули з 30 березня по 5 квітня, два заклади – без канікул;
Нетішинська міська рада – 23-29 березня;
Новодунаєвецька селищна рада – без канікул;
Новоушицька селищна рада – 23-29 березня;
Орининська сільська рада – без канікул;
Плужненська сільська рада – без канікул;
Полонська міська рада – 23-29 березня;
Понінківська селищна рада – один заклад: з 26по 29 березня, інший – без канікул;
Розсошанська сільська рада:
пʼять закладів: 23-27 березня;
один заклад: з 30 березня по 5 квітня;
один заклад: 1-5 квітня;
один заклад – без канікул.
-
Сатанівська селищна рада – 23-29 березня;
Сахновецька сільська рада – 23-29 березня;
Славутська міська рада – з 30 березня по 3 квітня;
Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада – 23-29 березня;
Смотрицька селищна рада – з 30 березня по 5 квітня;
Солобковецька сільська рада – з 30 березня по 5 квітня;
Старокостянтинівська міська рада – 23-29 березня;
Староостропільська сільська рада – 23-29 березня;
Старосинявська селищна рада – без канікул;
Староушицька селищна рада – без канікул;
Судилківська сільська рада – без канікул;
Хмельницька міська рада – 23-29 березня;
Чемеровецька селищна рада – з 6 по 12 квітня;
Чорноострівська селищна рада – без канікул;
Шепетівська міська рада – 23-29 березня;
Ямпільська селищна рада – 25-29 березня;
Ярмолинецька селищна рада – 23-29 березня.