Хмельницький ліцей №1 ім. Володимира Красицького посів перше місце у рейтингу шкіл за результатами НМТ

Сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Хмельницького у 2025 році за результатами Національного мультипредметного тестування. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за підсумками оцінювання випускників.

Так, перше місце у рейтингу посів ліцей №1 імені Володимира Красицького. Навчальний заклад також потрапив у перелік топ-200 шкіл України, зайнявши 64 місце. На другому місці – Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради (у рейтингу найкращих шкіл України посів 128 місце). На третьому місці – Хмельницький приватний ліцей «Мої обрії» (у рейтингу найкращих шкіл України на 219 місці).

Найгіршими результати НМТ були у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг, Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», а також у Вищому професійному училищі №11.

Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні низки шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.

Пояснення назв колонок у таблиці:

Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.

ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.

Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.

Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».

Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».

Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».