Найкращі та найгірші школи Хмельницького 2025 року
Рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту
Сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Хмельницького у 2025 році за результатами Національного мультипредметного тестування. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за підсумками оцінювання випускників.
Так, перше місце у рейтингу посів ліцей №1 імені Володимира Красицького. Навчальний заклад також потрапив у перелік топ-200 шкіл України, зайнявши 64 місце. На другому місці – Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради (у рейтингу найкращих шкіл України посів 128 місце). На третьому місці – Хмельницький приватний ліцей «Мої обрії» (у рейтингу найкращих шкіл України на 219 місці).
Найгіршими результати НМТ були у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг, Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», а також у Вищому професійному училищі №11.
Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні низки шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.
Пояснення назв колонок у таблиці:
- Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
|НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
|МІСЦЕ
|TOP
|РЕЙТ. БАЛ
|БАЛ ЗНО
|УЧНІВ / ТЕСТІВ
|СКЛАВ (%)
|КЗ ЗСО "Ліцей №1 імені Володимира Красицького Хмельницької міськради"
|1
|64
|138.2
|161
|99/392
|100
|Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради
|2
|128
|134.8
|156.2
|159/632
|100
|Хмельницький приватний ліцей "Мої обрії"
|3
|219
|132.8
|156.2
|4/16
|100
|КЗ ЗСО "Ліцей №11 Хмельницької міськради"
|4
|244
|132.4
|153.8
|133/528
|99
|Хмельницький приватний ліцей "Гармонія"
|5
|272
|131.9
|155.1
|6/24
|100
|КЗ ЗСО "Ліцей №16 імені Володимира Козубняка Хмельницької міськради"
|6
|368
|130.5
|151.9
|110/436
|100
|КЗ ЗСО "Ліцей №17 Хмельницької міськради"
|7
|435
|129.5
|151
|98/392
|99
|КЗ ЗСО "Ліцей №3 імені Артема Мазура Хмельницької міськради"
|8
|550
|128.4
|147.9
|220/872
|99
|ВСП "Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"
|9
|1296
|123.5
|140.1
|385/1528
|98
|КЗ ЗСО "Ліцей №2 Хмельницької міськради"
|10
|1312
|123.4
|144.4
|56/224
|99
|Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №12 м. Хмельницького
|11
|1440
|122.7
|143.5
|62/244
|98
|КЗ ЗСО "Ліцей №5 Хмельницької міськради"
|12
|1510
|122.3
|142.8
|86/340
|98
|КЗ ЗСО "Ліцей №4 імені Павла Жука Хмельницької міськради"
|13
|1586
|122
|142.2
|94/372
|98
|КЗ ЗСО "Ліцей №10 Хмельницької міськради"
|14
|1647
|121.7
|142.4
|58/228
|99
|КЗ ЗСО "Ліцей №6 імені Назара Макаренка Хмельницької міськради"
|15
|1984
|120.5
|141
|55/220
|98
|КЗ ЗСО "Ліцей №8 Хмельницької міськради"
|16
|2120
|120
|140.4
|57/220
|97
|КЗ ЗСО "Ліцей № 9 Хмельницької міськради"
|17
|2148
|119.9
|140.2
|63/252
|98
|КЗ ЗСО "Ліцей № 13 Хмельницької міськради"
|18
|2476
|118.7
|138.6
|78/308
|97
|КЗ ЗСО "Ліцей №14 імені Івана Огієнка Хмельницької міськради"
|19
|2642
|118.1
|137.7
|102/400
|97
|Хмельницький фаховий музичний коледж ім. В.І. Заремби
|20
|2643
|118.1
|138.3
|50/192
|99
|Хмельницький базовий медичний фаховий коледж
|21
|2946
|117.3
|136.2
|139/528
|97
|КЗ ЗСО "Ліцей №7 Хмельницької міськради"
|22
|3130
|116.7
|136.3
|83/324
|97
|КЗ ЗСО "Ліцей №18 Хмельницької міськради"
|23
|3286
|116.3
|136.3
|43/168
|97
|Військовий ліцей Державної прикордонної служби України
|24
|3784
|114.9
|134.1
|86/344
|97
|Маріупольський будівельний фаховий коледж
|25
|3862
|114.7
|134.3
|44/176
|98
|Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
|26
|4157
|113.8
|132.7
|88/348
|95
|КЗ ЗСО "Ліцей №15 імені Олександра Співачука Хмельницької міськради"
|27
|4241
|113.5
|132.6
|77/296
|94
|Хмельницький кооперативний фаховий коледж Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту
|28
|4884
|111.7
|128.3
|258/1000
|94
|ВСП "Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"
|29
|5616
|109.5
|126.9
|160/616
|95
|Хмельницький економіко-правовий фаховий коледж Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом"
|30
|5736
|109
|127.9
|31/120
|96
|Хмельницький спортивний ліцей
|31
|5843
|108.6
|127.3
|40/156
|95
|Вище професійне училище №4 м. Хмельницького
|32
|5857
|108.6
|127.5
|19/68
|97
|Хмельницький фаховий економіко-технологічний коледж Університету економіки і підприємництва
|33
|5861
|108.5
|127.2
|49/164
|95
|Хмельницький професійний ліцей електроніки
|34
|6797
|104.2
|122.5
|15/40
|93
|Університет економіки і підприємництва
|35
|6890
|103.7
|121.8
|13/48
|92
|Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького
|36
|6907
|103.5
|120.5
|126/448
|91
|Хмельницький професійний ліцей
|37
|6942
|103.2
|121.2
|22/76
|89
|Державний навчальний заклад "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг"
|38
|6952
|103.1
|120.9
|39/136
|90
|ВСП закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Хмельницький фаховий коледж
|39
|7094
|102
|119.8
|14/52
|92
|Державний навчальний заклад "Вище професійне училище №11 м. Хмельницького"
|40
|7349
|98.9
|116.2
|16/64
|92