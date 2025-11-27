Зміни набудуть чинності з 1 вересня 2027 року

Кабінет міністрів України затвердив Державний стандарт дошкільної освіти. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, пише «Освіторія».

Документ визначає зміст дошкільної освіти, формує правила, за якими працюватимуть дитсадки, пояснює, які навички має набути кожна дитина під час дошкільної освіти. Головним принципом документа є автономія закладу, академічна свобода педагогів, які матимуть право обирати освітні програми та враховувати можливості і потреби кожної дитини.

Що зміниться у системі дошкілля:

заборона оцінювати дітей;

формування компетентностей;

оновлені підходи до результатів навчання: прописані конкретні пункти, що саме дитина повинна знати та вміти;

національно-патріотичне виховання;

зв’язок між дошкільною та початковою освітою.

Цей держстандарт набуде чинності 1 вересня 2027 року.

Державна служба якості освіти України перевірить заклади дошкільної освіти, щоб переконатися, що очікувані результати підтверджуються досвідом педагогів в усіх регіонах, а стандарт є зрозумілим і прийнятним. Після цього впродовж року освітні програми мають адаптувати до нового стандарту, щоб діти мали однакові можливості здобувати якісну дошкільну освіту. За потреби документ відкоригують.