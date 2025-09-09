Дитсадок повинен мати ізолятор і медосередок

Кабінет Міністрів затвердив перелік обов’язкових заходів для охорони здоров’я дітей у закладах дошкільної освіти, а також вимоги облаштувати медичні осередки, медкабінети та ізолятори. Про нову постанову повідомило Міністерство охорони здоров’я, пише НУШ.

Для запобігання поширенню інфекційних та інших хвороб, створення здорового освітнього середовища, керівник дитсадка має:

перевіряти наявність у дитини меддовідки та щеплень за віком;

щоденно спостерігати за станом здоров’я вихованців і реагувати на його погіршення, за потреби викликати швидку;

допомагати під час гігієнічних процедур і навчати особистої гігієни;

формувати у дітей здорові звички, організовувати правильний режим дня та популяризувати здоровий спосіб життя;

консультувати батьків, забезпечувати психолого-педагогічний супровід, зокрема дітей з особливими освітніми потребами;

контролювати дотримання санітарних норм, організацію харчування та медогляди працівників.

У випадку інфекційних захворювань садочки мають проводити протиепідемічні заходи та ізолювати дитину з ознаками хвороби до приходу батьків або приїзду лікарів.

У кожному закладі обов’язково слід облаштувати медичний осередок – приміщення зі спеціальною шафою для зберігання засобів домедичної допомоги (джгути, марлеві пов’язки, термоковдри тощо). Діти не повинні мати до нього доступу.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Медичне обслуговування у садочках не є обов’язковим. Однак заклади можуть отримати на це ліцензію. Тоді вони зобов’язані обладнати медкабінет із системами опалення, водопостачання й каналізації, належним освітленням, матеріалами для миття та дезінфекції, рукомийником, засобами індивідуального захисту, обладнанням для домедичної допомоги та ліками для невідкладних станів.

Якщо садочок розрахований на понад 41 дитину, він повинен мати ізолятор для тимчасового перебування хворих дітей.

Урядовці переконані, що виконання вимог постанови посилить турботу про здоров’я та безпеку дітей, допоможе розвивати у них культуру відповідального ставлення до власного здоров’я, гарантувати домедичну допомогу та надавати психологічну підтримку батькам і вихованцям.