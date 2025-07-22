Кабінет Міністрів розширив грантову програму «Власна Справа» – відтепер українці можуть отримати до 1 млн грн на відкриття приватного дитячого садка, ясел або центру розвитку дитини. Гроші надаватимуть на умовах співфінансування та створення нових робочих місць.

Як повідомила пресова служба міністерства економіки, гранти можна отримати на відкриття або розвиток дошкільних закладів – ясел, дитячих садків, сімейних чи міні-садочків, спеціалізованих установ або центрів розвитку дитини.

Житло дедалі частіше проєктують не як окремий об’єкт, а як логічну частину міста. ЖК Big Ben від РІЕЛ – чудовий приклад цього підходу. Він ідеально інтегрується в навколишнє середовище, зберігає баланс між архітектурою, пішохідними маршрутами та публічними просторами. Саме це підвищує цінність такого типу будинків і для мешканців, і для інвесторів.

Грант можна буде використати на:

ремонт і облаштування приміщення;

придбання меблів, техніки, навчального й інтерактивного обладнання;

закупівлю іграшок, методичних матеріалів;

послуги маркетингу та реклами;

транспортні засоби для потреб закладу;

відкриття садочка за франшизою.

До 500 тис. грн держава надасть за умови створення щонайменше двох робочих місць. Від 500 тис. грн до 1 млн грн – треба буде створити щонайменше чотири нові робочі місця та має бути співфінансування: 70% коштів надійде від держави, 30% – власні кошти підприємця.

Подати заявку на отримання гранту потрібно через портал «Дія» разом із бізнес-планом. Програму адмініструє Державна служба зайнятості.