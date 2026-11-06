Мережа магазинів «Чистенько» закриває магазини до Нового року

У Львові закривають магазини мережі побутової хімії та товарів для дому «Чистенько». Покупців уже повідомили про зміни у програмі лояльності, зокрема, бонуси перестали нараховувати з 22 жовтня 2026 року. У середовищі компанії ZAXID.NET підтвердили, що мережа закривається. Ще одне джерело розповіло, що деякі магазини мережі «Чистенько» уже не працюють, а деякі, зокрема, на вул. Зеленій – працюватимуть до кінця року.

Що відомо офіційно?

Щодо програми лояльності, то на гарячій лінії нам повідомили, що накопичені раніше бонуси можна використати до 30 листопада включно, а з 1 грудня всі невикористані бонуси анулюють без компенсації. Водночас офіційно компанія про закриття мережі не оголошувала. ZAXID.NET намагається отримати коментар щодо ситуації, однак на момент публікації редакція не отримала відповіді.

Кому належить «Чистенько»?

«Чистенько» – мережа магазинів побутової хімії, косметики, засобів особистої гігієни, товарів для дітей і дому. Її історія почалася у 2010 році в Житомирі з магазину «Чистюля». До 2019 року мережа розрослася до 60 торгових точок.

Тоді житомирський бізнес придбала львівська BERTA group. Після цього магазини почали працювати під новим брендом «Чистенько». У грудні 2019 року компанія відкрила перші три магазини у Львові. Згодом мережа вийшла також на ринки Рівного та Івано-Франківська. «Чистенько» працює у п’яти областях України. На сайті компанії також повідомляли про команду з понад 250 працівників і більш ніж 100 магазинів.

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BERTA group – львівська бізнес-група, заснована Олександром Бережанським у 1992 році. Вона працює у сферах дистрибуції, логістики, імпорту та роздрібної торгівлі. Крім «Чистенько», до її роздрібного напряму входить мережа продуктових магазинів «Близенько», «Імідж» (парфумерія), онлайн-магазин «ВізОК». Окремі інвестиції Бережанського – ресторани «Челентано», «Ресторація Бачевських», «Ресторація Боїмів», готелі Best Western у Львові та Casa Santa Sofia в Римі, мережа Dream Hostel. За підсумками 2025 року консолідований виторг BERTA group сягнув 18 млрд грн.

Торговельна марка «Чистенько» зареєстрована на ТОВ «Турбота Маркет», яке створили у Львові 11 грудня 2024 року. За даними YouControl, директором компанії є Володимир Бережанський. 90% у статутному капіталі належить Олександру Бережанському, ще по 5% — Володимиру Бережанському та Ірині Івашків. Кінцевим бенефіціаром компанії вказаний Олександр Бережанський. Основний вид діяльності ТОВ «Турбота Маркет» – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах. Статутний капітал компанії становить 2 млн грн. За фінансовою звітністю, у 2025 році ТОВ «Турбота Маркет» отримало 240,3 млн грн доходу та 189,7 тис. грн чистого прибутку.

До слова, на початку 2026 року Олександр Бережанський вийшов зі складу власників ПП «Мережа-Сервіс Львів» – компанії, яка багато років була основним оператором продуктової мережі «Близенько». Незадовго до цього підприємство кілька разів зменшувало статутний капітал, а згодом оголосило про ліквідацію. Як писав ZAXID.NET, наприкінці 2025 року Державна податкова служба запланувала документальну перевірку підприємства на червень 2026 року. Після цього у січні 2026 року статутний капітал компанії зменшили з 51,2 млн грн до 1,2 млн грн. 2 лютого його скоротили ще раз – до 31,7 тис. грн. 5 лютого Олександр Бережанський вийшов зі складу власників підприємства. Новим бенефіціаром став Денис Боднар із Судової Вишні. Уже 9 лютого компанія оголосила про початок ліквідації.

Водночас Олександр Бережанський заперечував зв'язок цих змін із запланованою податковою перевіркою. У коментарі ZAXID.NET він казав, що компанію переводять із застарілої організаційно-правової форми приватного підприємства у товариство з обмеженою відповідальністю.