Україна досягла необхідних для отримання допомоги показників

Україна отримала від Світового банку та під гарантії уряду Японії 450 млн доларів за програмами для підтримки бізнесу та відбудови. Про це повідомив у четвер, 26 листопада, премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

Україна отримала гроші за двома програмами – RISE та SURGE. За словами Корецького, гроші з обидвох програм надаються Україні за досягнуті показники.

«225 млн доларів надійшли за програмою RISE. З них 190 млн – позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії Уряду Японії, ще 35 млн – кредит Міжнародної асоціації розвитку», – повідомив премʼєр-міністр.

Програма RISE покликана посилити державну підтримку малого та середнього бізнесу, а також розширити доступ українських підприємств до зовнішніх ринків. Програму SURGE створили для підтримки відновлення та відбудови України.

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Сергій Корецький повідомив, що Світовий банк, що Україна досягла необхідних показників для отримання грошей. Зокрема, йдеться про:

фінансування та послуги за модернізованими програмами держпідтримки бізнесу для 20 тис. підприємств та підприємців;

програми підвищення спроможності щодо стандартів продукції, гармонізовані з вимогами ЄС, для 500 компаній.

Нагадаємо, 20 листопада Євросоюз схвалив виділення Україні додаткового 1 млрд євро військової допомоги. До нього увійде постачання безпілотників, засобів ППО, боєприпасів, засобів РЕБ, радарів та вибухівки. Озброєння має надійти Україні до кінця 2027 року.