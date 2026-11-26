Україна отримала новий транш на 450 млн доларів від Світового банку та Японії
Гроші надійшли за програмами для підтримки бізнесу та відбудови
Україна отримала від Світового банку та під гарантії уряду Японії 450 млн доларів за програмами для підтримки бізнесу та відбудови. Про це повідомив у четвер, 26 листопада, премʼєр-міністр України Сергій Корецький.
Україна отримала гроші за двома програмами – RISE та SURGE. За словами Корецького, гроші з обидвох програм надаються Україні за досягнуті показники.
«225 млн доларів надійшли за програмою RISE. З них 190 млн – позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії Уряду Японії, ще 35 млн – кредит Міжнародної асоціації розвитку», – повідомив премʼєр-міністр.
Програма RISE покликана посилити державну підтримку малого та середнього бізнесу, а також розширити доступ українських підприємств до зовнішніх ринків. Програму SURGE створили для підтримки відновлення та відбудови України.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Сергій Корецький повідомив, що Світовий банк, що Україна досягла необхідних показників для отримання грошей. Зокрема, йдеться про:
- фінансування та послуги за модернізованими програмами держпідтримки бізнесу для 20 тис. підприємств та підприємців;
- програми підвищення спроможності щодо стандартів продукції, гармонізовані з вимогами ЄС, для 500 компаній.
Нагадаємо, 20 листопада Євросоюз схвалив виділення Україні додаткового 1 млрд євро військової допомоги. До нього увійде постачання безпілотників, засобів ППО, боєприпасів, засобів РЕБ, радарів та вибухівки. Озброєння має надійти Україні до кінця 2027 року.