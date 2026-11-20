У Раді ЄС заявили, що не бачать ознак того, що Росія хоче миру

Рада Євросоюзу ухвалила рішення, які дозволяють надати Україні нову військову допомогу загальною вартістю 1 млрд євро. Озброєння з нового оборонного пакета мають передати до кінця 2027 року, повідомили 20 листопада у пресслужбі Ради ЄС.

Новий пакет військової допомоги дозволили виділити в межах Європейського фонду миру (EPF). Механізм передбачає спільні закупівлі летального та нелетального обладнання для ЗСУ.

«Ці заходи охоплюють постачання безпілотників, засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби, радіолокаційних систем та вибухових речовин», – йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Озброєння має надійти Україні до кінця 2027 року. Рішення, ухваленні ЄС, стали кроком до впровадження політичної угоди між країнами-членами ЄС щодо мобілізації 6,6 млрд євро для України в межах EPF.

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За словами верховної представниці з питань закордонних справ ЄС Каї Каллас, Європа не бачить жодних ознак того, що Росія прагне миру. Вона згадала про масовану атаку в ніч на 20 листопада, під час якої росіяни вдарили по Львівщині, а кілька ракет та дронів залетіли на територію Польщі.

Нагадаємо, 19 листопада Велика Британія оголосила про надання Україні додаткового пакета військової допомоги на понад 311 млн євро. До нього увійде 1000 далекобійних дронів, а також морські, логістичні та розвідувальні БпЛА.