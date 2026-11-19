Енді Бернем оголосить про надання нового пакета допомоги під час зустрічі «Коаліції охочих»

Під час зустрічі «Коаліції охочих», яка відбудеться у Берліні в четвер, 19 листопада, премʼєр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосить про новий пакет фінансування на 260 млн фунтів стерлінгів (понад 311 млн євро). Він міститиме понад 1000 далекобійних дронів, повідомили у пресслужбі британського уряду.

За даними уряду Великої Британії, Україна отримає понад 1000 дронів далекого радіусу, які можуть долати більш ніж 1000 км. Від північного кордону України такі дрони зможуть долетіти до російської Казані, Санкт-Петербургу та Самари.

«Пакет включатиме ударні безпілотники, здатні нести важкі боєголовки, здатні знищувати цілі одним ударом, що дозволить Україні вражати військові виробничі об'єкти та інші законні військові цілі далеко за лінією фронту», – повідомили у пресслужбі британського уряду.

Окрім далекобійних дронів, Велика Британія анонсувала передачу морських, логістичних та розвідувальних дронів. Вони дозволять Україні забезпечити Сили оборони необхідним спорядженням та медикаментами на фронті.

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Зазначається, що новий оборонний пакет для України створить нові робочі місця у Великій Британії. У пресслужбі британського уряду повідомили, що понад 80% грошей витратять для малих та середніх підприємств Вельсу, Північної Ірландії та Шотландії.

Нагадаємо, 17 листопада Велика Британія під час засідання Контактної групи з питань оборони України оголосила про масштабний пакет заходів з підтримки української ППО. Крім того, 12 листопада країна стала першою у світі, яка запровадила санкції проти всіх 10 найбільших російських виробників нафти.