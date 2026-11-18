Канада додатково виділить близько 35 млн доларів на чеську ініціативу

Канада та Португалія у вівторок, 18 листопада, оголосили про нову військову допомогу Україні. Зокрема, Оттава передасть боєприпаси, обладнання для протиповітряної оборони, зимове спорядження та сухпайки, а Лісабон спрямує ще 50 млн євро на закупівлю озброєння для ЗСУ. Про новий пакет допомоги Канади повідомило Міністерство оборони країни. Про додатковий внесок Португалії до програми PURL заявив міністр оборони Нуно Мело.

Що увійде до нового пакета допомоги Канади

Канада додатково виділить 45 млн канадських доларів (близько 35 млн доларів) на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України. Таким чином, загальний внесок Оттави в цю програму сягне 500 млн канадських доларів.

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Крім того, країна спрямує близько 62 млн доларів на закупівлю спеціалізованих датчиків для українських систем ППО та ще 23 млн доларів – на зимове спорядження. Також Збройні сили України отримають 1,6 млн боєприпасів калібру 20 мм і 250 тис. індивідуальних сухих пайків із запасів канадської армії.

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Португалія виділить 50 млн євро на програму PURL

Португалія додатково спрямує 50 млн євро на закупівлю озброєння для України в межах програми PURL. Новий внесок доповнить 50 млн євро, які Португалія виділила на цю програму торік.

Мело наголосив, що його країна продовжує підтримувати Україну, однак обсяг допомоги має відповідати національним можливостям Португалії та її зобов'язанням у межах НАТО.

«Зусилля Португалії щодо допомоги Україні слід розглядати в контексті НАТО. Важливо враховувати, що немає жодних сумнівів щодо відданості Португалії цим зусиллям у межах наших можливостей. Ми не можемо вийти за їхні межі, не можемо надати те, що необхідне для нашої власної оборони в рамках НАТО, ані те, чого у нас немає», – заявив міністр.

Він також зазначив, що Португалія продовжує інвестувати в підтримку України, зокрема допомагає з підготовкою військових і передає необхідне обладнання. За словами Мело, українська сторона цінує цю допомогу.

Нагадаємо, Німеччина та Норвегія 17 листопада оголосили про спільну закупівлю американського озброєння для України в межах механізму PURL. На посилення української протиповітряної оборони країни спрямують 300 млн доларів. Зокрема, планують придбати ракети PAC-2 та PAC-3 для систем Patriot, радари, боєприпаси для винищувачів F-16 і безпілотників.