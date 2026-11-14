Румен Радев виступив проти «миру з позиції сили»

Болгарія більше не надаватиме Україні зброю та боєприпаси зі своїх складів. Про це заявив під час саміту в Дубліні 13 листопада болгарський премʼєр-міністр Румен Радев, повідомили у пресслужбі уряду країни.

Радев заявив, що особисто не сприймає підхід досягнення «миру з позиції сили». На його думку, це призводить до більшої кількості жертв та ескалації конфлікту.

За словами Румена Радева, Болгарія є членом ЄС з найбільшою історичною спільнотою в Україні, і задача болгарського уряду полягає у гуманітарній допомозі та прагненнях прискорити мир. Водночас, як стверджує болгарський премʼєр, «це питання не вирішиться інвестиціями у військовий капітал».

«Ми більше не постачаємо зброю та боєприпаси зі складів болгарської армії», – заявив Радев.

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За словами болгарського премʼєр-міністра, болгарські військові підприємства мали величезний обсяг експорту у 2022 та 2023 роках, який згодом прогресивно зменшувався. На думку Радева, це повʼязано зі зміною характеру війни.

Радев заявив, що Болгарія перебуває в процедурі надмірного дефіциту та має проблеми з резервами, через що не може надати фінансові ресурси для військової допомоги Україні. Водночас він наголосив, що Болгарія не перешкоджає рішенням інших держав-членів ЄС щодо допомоги Україні.

За його словами, хоч Болгарія не надаватиме зброю та боєприпаси Україні, країна готова обговорити механізми виділення грошей на гуманітарну допомогу, підтримку електропостачання та медичну допомогу.

Нагадаємо, 1 листопада про відмову від додаткового фінансування механізму закупівлі американської зброї для України PURL оголосив польський премʼєр-міністр Дональд Туск. Він заявив, що Польща має великі витрати на власну оборону

До слова, на початку листопада на президентських виборах у Болгарії перемогла соратниця Румена Радева Іліяна Йотова. Вона поділяє погляди Радева щодо російсько-української війни та виступає проти виділення Україні військової допомоги. На її думку, надання зброї призведе до ескалації. Крім того, новообрана президентка вважає, що необхідно відновити діалог з Москвою.