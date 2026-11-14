Дональд Туск повідомив, що Польща поки не фінансуватиме PURL

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не виділятиме додаткового фінансування на ініціативу PURL із закупівлі американської зброї для України. Про це він заявив під час брифінгу після саміту лідерів ЄС у Дубліні 13 листопада.

За словами Туска, він поінформував генерального секретаря Марка Рютте, що Польща наразі не долучатиметься до фінансування механізму PURL. Причиною такого рішення він назвав великі витрати на власне озброєння.

«Ми дуже серйозно допомагали і допомагаємо Україні. У нас високий дефіцит, ми багато витрачаємо на оборону. Тож я повідомив, що з огляду на фінансові можливості Польща більше не вноситиме грошей, бо має власні видатки, пов'язані з безпекою, які є напевне одними з найвищих в Європі», – заявив Дональд Туск.

Нагадаємо, ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) спрямована на забезпечення України критично важливого озброєння американського виробництва. Згідно з механізмом, європейські країни закуповують у США озброєння й обладнання, та передають його Україні.

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Польща офіційно оголосила про приєднання до PURL 20 листопада 2025 року. Тоді міністр закордонних справ Радослав Сікорський повідомив, що країна виділить 100 млн доларів на закупівлю зброї зі США для України. Обіцяні гроші надійшли у грудні 2025 року.

Нагадаємо, на початку листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна більше не в змозі передавати Україні додаткові системи ППО Patriot. Він пояснив це дефіцитом запасів.