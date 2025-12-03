Сікорький зазначив, що Росія є слабшою, ніж здається

Польща передасть Україні 100 млн доларів у межах програми PURL як відповідь на диверсії російських агентів на польській залізниці. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі керівників МЗС країн НАТО у Брюсселі, повідомляє польський сайт polsatnews.pl, у середу, 3 грудня.

Сікорський повідомив, що НАТО офіційно розірвало останні інституційні зв’язки з Росією – більше не існує Ради НАТО–Росія та Основоположного акту цієї Ради. «Це були інституції, створені в часи, коли здавалося, що європейську безпеку можна будувати з Росією. Ті часи минули. Сьогодні ми створюємо європейську безпеку проти Росії», – зазначив міністр.

Польща, Німеччина і Норвегія разом виділять 500 млн доларів на найпріоритетніші потреби України. Внесок Польщі становитиме 100 млн доларів. «Один мільйон доларів за кожен сантиметр підірваної польської колії російськими диверсантами», – заявив Сікорський.

Ці гроші спрямують на закупівлю ракет для систем Patriot для захисту українських міст та електростанцій. Міністр уточнив, що це не додаткові гроші, а ті, які Польща раніше планувала внести до Європейського оборонного бюджету. Однак цей механізм наразі заблокований Угорщиною, тож фінансування перенаправили на посилення української ППО.

Сікорський також відреагував на заяву Володимира Путіна про готовність Росії до війни з Європою: «Росія перебуває у значно слабшій позиції, ніж їй здається. Але в певному сенсі те, що він нам погрожує, є корисним – це зосереджує увагу Європи на підтримці України».