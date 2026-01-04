Температура поступово опускатиметься

Львівщину поступово очікує чергове похолодання. Температура вночі опуститься до 17° морозу. Детальні прогнози повідомили на сайті Українського гідрометеорологічного центру.

У понеділок, 5 січня, погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише ввечері місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі 6–11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Вівторок, 6 січня, зустріне хмарною погодою, снігом. Температура вночі 4–6° морозу. Вітер західний 3–8 м/с. Вдень буде мокрий сніг та дощ. Температура: -1°…+1°C. Вітер західний 5–10 м/с.

У середу, 7 січня, буде хмарно, сніг. Нічна температура 2–4° морозу. Вітер північно-західний 3–8 м/с. Вдень вітер посилиться до 10 м/с.

У четвер, 8 січня, очікується помірний сніг. Температура вночі 4–6° морозу. Вітер північно-східний 3–8 м/с. Вдень: -4°…-2°C. Вітер північний 7–12 м/с.

Пʼятниця, 9 січня, буде хмарна з проясненнями, без опадів. Температура вночі опуститься до -15°…-17° морозу. Вітер північний 3–8 м/с. Вдень: -10°…-8°C. Вітер: північний 7–12 м/с.