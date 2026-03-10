Серед організаторів схеми – посадовці компаній екссекретаря Коломийської міськради

Яремчанський міський суд визнав уродженця села Горбово Чернівецької області Михайла Гинку винним у шахрайстві та підробці документів і призначив йому рік умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду від 6 березня, Михайло Гинку став учасником масштабної схеми з привласнення землі Ворохтянського лісгоспу поблизу гірськолижного курорту «Буковель», яку організували невстановлені слідством експрацівники Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області разом з посадовцями компаній «Екоберґхаус» та «Еко Буд Берґхаус» бізнесмена з Коломиї Ярослава Гошія.

Організатори залучили до афери фірму «Естр» підприємиці з Тернополя Ольги Костельної, адже працівники останньої володіли спеціальними знаннями у сфері землевпорядкування, картографії та геодезії. Отримавши необхідні документи від Михайла Гинку та ще двох осіб, посадовці ТОВ «Естр» виготовили три підроблені державні акти на право приватної власності для 8 земельних ділянок у Поляниці, загальною площею понад 6 га.

На Михайла Гинку оформили 2 га землі в урочищі Прелуки.

Щоб приховати злочин, ділянку ринковою вартістю понад 6,4 млн грн обвинувачений перепродав іншому учаснику схеми за 246 тис. грн. Договір купівлі-продажу затвердив нотаріус, який не знав про підробку документів.

Під час судового засідання Михайло Гинку уклав з прокурором угоду про визнання вини. Як наслідок, суддя Оксана Ковалюк визнала буковинця винним у шахрайстві та підробці документів і призначила йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 1 рік умовного.

Справу співучасників схеми розглядають в інших кримінальних провадженнях. Зокрема, посадовці компаній «Екоберґхаус» та «Еко Буд Берґхаус» – серед підозрюваних у привласненні загалом 40 га землі у Буковелі. За інформацією Youcontrol, фірми належать політику та бізнесмену з Коломиї Ярославу Гошію.

Ярослав Гошій – колишній депутат та секретар Коломийської міськради. За лобіювання приватно-бізнесових інтересів його виключили з партії «ВО «Батьківщина» та під час сесії 24 січня 2013 року з плакатами «Гошій тушка» зняли з посади.