У селі Поляниця незаконно передали у приватну власність 42 земельні ділянки

Личаківський районний суд наклав арешт на 38,5 га у гірському селі Поляниця, в якому розташований гірськолижний курорт «Буковель». Нові власники ділянок не можуть продати землю чи змінити її цільове призначення. У 2023 році ці ділянки передали у приватну власність на основі документа, який підробили 23 роки тому. NGL.media повідомляє, що справу розслідує Держбюророзслідувань, оскільки до справи можуть бути причетними поліцейські.

ДБР вважає, що місцеві правоохоронці разом з посадовцями Поляницької сільради та працівниками Держгеокадастру в Івано-Франківській та Полтавській областях незаконно поділили землі в урочищах «Буковелю». Всі 42 земельні ділянки, які могли незаконно передати у приватну власність, нотаріуси оформили на основі державного акту 2001 рік, який слідчі ДБР вважають підробленим. Однак документ використовують досі, щоб привласнити землю в Буковелі.

В ухвалах Личаківського райсуду йдеться, що ділянки за один день оформлювали у приватну власність, а потім продавали. Власницею приблизно 3 га землі є 40-річна Галина Подлецька, яка розповіла NGL.media, що купити ділянки їй запропонували місцеві мешканці, коли вона відпочивала в Буковелі. За її словами, вона не планує продавати ділянки чи використовувати їх.

«Ми відпочивали, і нам розповіли, що тут поруч продається земля. Ми подивились, подумали й пізніше її купили», – сказала Галина Подлецька.

Ще один власник землі, 34-річний підприємець з Поляниці Володимир Романюк, розповів, що придбав 2 га землі, щоб збудувати там будинок. Бізнесмен запевнив, що нічого не знає про кримінальну справу щодо продажу землі.

Наразі у кримінальній справі не повідомили жодної підозри. Однак в ухвалі про арешт землі суд вказує, що причетні до схеми посадовці також мають стосунок до будівництва готелю в урочищі Вишні. NGL.media, що, ймовірно, йдеться про керівника закарпатської Держекоінспекції Михайла Банка.