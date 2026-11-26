Угорщина приєдналася до міжнародної коаліції з повернення викрадених Росією українських дітей

Угорщина приєдналася до міжнародної коаліції з повернення викрадених Росією українських дітей. Будапешт заявив про готовність долучитися до зусиль із повернення неповнолітніх та возз’єднання їх із родинами. Про це у четвер, 26 листопада, повідомила голова Міністерства закордонних справ Угорщини Аніта Орбан.

За її словами, участь Угорщини в міжнародній коаліції сприятиме безпечному поверненню українських дітей, викрадених під час війни.

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«Угорщина приєднується до Міжнародної коаліції за повернення викрадених українських дітей, підтримуючи безпечне повернення українських дітей, викрадених під час війни, та возз’єднання сімей», – йдеться у дописі.

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На початку листопада до коаліції також приєдналася Словаччина.

Нагадаємо, 24 листопада Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром на Закарпатті. Угорська делегація привезла Україні гуманітарну допомогу на близько мільярда форинтів (приблизно три мільйони доларів), зокрема медичні монітори, ліки, генератори, енергетичне обладнання та транспорт.

Під час зустрічі сторони обговорили енергетичну співпрацю, двосторонню торгівлю та гуманітарну підтримку. Зокрема, йшлося про постачання газу й дизеля в Україну, використання українських газосховищ угорськими компаніями, реконструкцію та будівництво пунктів пропуску, а також запуск прямих поїздів між країнами за новими маршрутами.