Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин призупинив військову допомогу Росії після заяви посадовця міністерства закордонних справ РФ про готовність Кремля сприяти деескалації між КНДР та Південною Кореєю. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони в четвер, 26 листопада.

У жовтні заступник російського міністра закордонних справ Андрєй Руденко заявив, що у майбутньому Кремль сприятиме деескалації відносин між Сеулом і Пхеньяном. Це викликало обурення у Північній Кореї.

Наприкінці місяця керівниця міністерства закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі наголосила, що такі заяви не відповідають характеру союзницьких домовленостей між двома державами й вимагала пояснень від російської сторони.

Також вона заявила про тимчасове призупинення військової підтримки РФ. За інформацією ГУР, відповідне рішення особисто ухвалив Кім Чен Ин.

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«Зокрема, обмеження передбачають заборону на використання повітряного простору КНДР російськими військово-транспортними літаками, а також призупинення постачання балістичних ракет KN-23 і чергової партії артилерійських боєприпасів», – ідеться в повідомленні.

Крім того, Пхеньян блокує російський запит щодо збільшення північнокорейського військового угруповання на території РФ із 8,5 до 50 тис. військовослужбовців.

Водночас підрозділи КНДР досі служать на Курщині та в складі ракетної бригади на Воронежчині.

За даними української воєнної розвідки, втрати північнокорейського контингенту в боях із Силами оборони України на Курщині становлять 7 058 військовослужбовців, із яких 2 251 – безповоротні втрати, решта – поранені.