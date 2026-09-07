РФ та КНДР вікдрили перший автомобільний міст

У понеділок, 7 вересня, Росія та Північна Корея відкрили перший автомобільний міст між країнами. Ймовірно, РФ та КНДР використовуватимуть його як військово-логістичний коридор. Про це повідомила британська газета The Guardian.

Міст завдовжки один кілометр пролягає через річку Туманган та сполучає смт Хасан на Далекому Сході Росії з містом Туманган на півночі КНДР. Споруда має дві смуги. Разом із мостом Росія звела новий автомобільний пункт пропуску «Хасан», який може пропускати до 300 транспортних засобів на добу.

Міст назвали на честь радянського офіцера Якова Новиченка, якому приписують порятунок засновника Північної Кореї Кім Ір Сена під час замаху.

The Guardian пише, що українські правозахисники вважають, що міст використовуватиметься Росією та Північною Кореєю як військово-логістичний коридор для транспортування північнокорейських військових та військових вантажів. «Мілітарний» зауважує, що вихід під’їзної дороги на федеральну трасу «Уссури» надає можливість транспортувати військову допомогу з КНДР усією територією Росії. Раніше РФ та КНДР сполучали залізничний міст та авіасполучення.

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