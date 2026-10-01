Дим після влучання дрона по Південному мосту в Києві, 1 жовтня

У четвер, 1 жовтня, російські дрони влучили біля опорної частини Південного мосту в Києві, який з’єднує два береги Дніпра. Через атаку рух метро та наземного громадського транспорту мостом тимчасово зупиняли. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та КМВА.

Про влучання Кличко повідомив о 12:41. Місцеві телеграм-канали опублікували відео влучання дронів по мосту.

Фахівці КП «Київавтошляхміст» обстежили стан мосту після удару. За попередніми результатами, критичних пошкоджень там не виявили.

Через атаку поїзди «зеленої» гілки метро курсують лише підземними ділянками: «Сирець» – «Видубичі» та «Осокорки» – «Червоний хутір».

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Автобуси №22 та №91 в обох напрямках курсували через Дарницький залізничний міст. Однак станом на 14:26 наземний громадський транспорт через Південний міст курсує у звичайному режимі.

«На Південному мосту тривають обстеження конструкцій метро. Про відновлення руху поїздів метрополітену у звичайному режимі повідомлять додатково», – заявили в метрополітені.

Нагадаємо, уранці 1 жовтня російський дрон влучив у школу в Солом’янському районі Києва. Під час повітряної тривоги понад 100 учнів та близько 60 працівників перебували в укритті. Постраждалих через атаку немає.