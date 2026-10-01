Судно, яке Сили оборони уразили в Чорному морі

У ніч на 1 жовтня Сили оборони України далекобійними дронами уразили російське судно в Чорному морі та ще цілі в трьох областях Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, українські дрони уразили місце запуску та зберігання ударних безпілотників в Орловській області, а також склад забезпечення російських військ у Брянській області. Крім того, атаки зазнав нафтовий об’єкт у Самарській області.

«Саме такі справедливі відповіді зараз потрібні. Будемо й надалі позбавляти Росію можливості продовжувати цю війну», – зазначив Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що вночі 26 вересня Сили оборони уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Після атаки на території підприємства виникла пожежа.

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