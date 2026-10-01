Аукціон із продажу Gulliver не відбувс

Аукціон із продажу торговельно-офісного комплексу Gulliver у Києві не відбувся: жоден потенційний покупець не подав заявки. Прийом пропозицій у системі Prozorro.Продажі завершився 30 вересня о 20:00, повідомив «Ощадбанк». Стартова ціна комплексу становила 207 млн доларів. За умовами торгів покупець мав сплатити всю суму в день укладення договору купівлі-продажу.

Як і коли продаватимуть Gulliver надалі, вирішуватимуть наглядові ради «Ощадбанку» та «Укрексімбанку», яким належить комплекс. Вони враховуватимуть ситуацію на ринку, готовність інвесторів та безпекові ризики.

«Ми бачимо інтерес до активу та розуміємо, що інвестори залишаються обережними через воєнні ризики», – зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

За його словами, після оцінки попиту банки визначать можливі моделі та терміни продажу. Серед пріоритетів він назвав прозорість процедури та максимальний фінансовий результат для держави через податки й дивіденди.

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Довідково. ТРЦ «Гулівер» – один із найбільших багатофункціональних комплексів Києва. Він має 150 000 м² комерційних площ під магазини та офіси і 35 поверхів. ТРЦ розташований у центрі Києва біля станції метро «Палац спорту» на місці колишнього трамвайного розворотного кільця.

Нагадаємо, «Ощадбанку» належить 80% комплексу Gulliver, «Укрексімбанку» – 20%. Рішення про його продаж наглядові ради держбанків ухвалили наприкінці липня 2026 року. Раніше власником комплексу була компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка. Водночас фактичним власником Gulliver вважають бізнесмена Віктора Поліщука. За даними Forbes Ukraine, він особисто поручився за кредитом на будівництво комплексу та вів переговори про реструктуризацію позики у 2020 році. Кредиторами були Ощадбанк та Укрексімбанк.

Підготовку до стягнення комплексу банки розпочали в листопаді 2024 року, а саму процедуру – у березні 2025-го. Gulliver перейшов у їхню власність у позасудовому порядку на підставі іпотечного застереження. У компанії «Три О» заявляли, що домагатимуться відновлення прав на актив.

30 жовтня 2025 року комплекс закрили. В «Ощадбанку» пояснювали, що колишній власник перешкоджав передачі систем енергопостачання, диспетчеризації, охорони та технічної документації. За твердженням банку, це створювало загрози для відвідувачів та орендарів. Gulliver відновив роботу 1 лютого 2026 року.