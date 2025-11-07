Терміни відкриття ТРЦ «Гулівер» – невідомі

Консорціум державних банків на чолі з «Ощадбанком» заявив про масштабний саботаж інженерних систем торговельно-офісного комплексу «Гулівер» у центрі Києва. Про це повідомили в пресслужбі банку.

Хмарочос, який є другим за висотою в Україні, не працює з вечора 30 жовтня. Під час обстеження, проведеного з 31 жовтня по 3 листопада, фахівці зафіксували блокування систем електроживлення, пошкодження резервного енергетичного обладнання та аварійну зупинку критичних систем безпеки.

Крім того, виявлено зникнення важливих вузлів інженерної та IT-інфраструктури, зупинку водопостачання та каналізації, а також пошкодження кабельних систем і систем оповіщення.

«Усі ці факти свідчать про саботаж, умисне псування та незаконне вивезення обладнання, без якого неможлива робота комплексу. Консорціум державних банків ініціює притягнення винних до цивільної та кримінальної відповідальності», – заявили в Ощадбанку.

Наразі банки вже розпочали закупівлі та встановлення нового обладнання, а підрядники проводять додаткові обстеження та тестування систем.

Медичні заклади потребують інвестицій від бізнесу, особливо в умовах війни. Так, компанія ONUR GROUP допомогла оновити травматологічне відділення у Лікарні Святого Луки, що входить до екосистеми UNBROKEN. Тут щороку приймають понад 6000 пацієнтів, значна частина з яких – важкопоранені військові.



Проміжні результати перевірки очікуються протягом наступного тижня, після чого визначать орієнтовні терміни відновлення роботи комплексу. Відкрити «Гулівер» зможуть лише після погодження з Державною службою з надзвичайних ситуацій. На час простою всіх орендарів звільнили від орендних платежів.

Нагадаємо, банки-кредитори «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» у кінці липня отримали право власності на київський торгово-розважальний центр «Гулівер». Причиною стали борги власника ТРЦ, компанії «Три О». 30 жовтня ТРЦ призупинив роботу, оскільки, за інформацією «Ощадбанку», представники колишнього власника перешкоджали передачі управління новим власникам.