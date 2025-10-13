ТРЦ заарештували у квітні 2024 року через несплату боргів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) припинило конкурс на вибір управителя торгово-розважального центру «Гулівер» у системі Prozorro та повернули його державі. Про це повідомили у понеділок, 13 жовтня, у пресслужбі АРМА.

«Актив було передано в управління АРМА у 2017 році як пов’язаний із колишнім президентом Віктором Януковичем та його оточенням, у межах кримінального провадження про незаконне привласнення коштів державних банків. Завданням АРМА було забезпечити збереження та належне управління цим активом до остаточного визначення його правового статусу», – повідомили у пресслужбі АРМА.

Суд ухвалив рішення, відповідно до якого частка у власності ТРЦ належить державним банкам-кредиторам, а не людям, пов’язаним із Віктором Януковичем. В АРМА наголосили, що не втручаються у спори власності, а забезпечує правомірність управління процедур арештованими активами.

Нагадаємо, у 2016 році стало відомо, що державний «Ощадбанк» видав компанії «Три О», яка володіє ТРЦ «Гуллівер» 460 млн доларів кредиту, тоді як ринкова вартість заставного майна становила менш ніж половину від цієї суми. Зазначимо, хоч офіційно власником ТРЦ Gulliver була компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка, але справжнім власником комплексу вважають бізнесмена Віктора Поліщука.

Вже у 2018 році «Ощадбанк» та «Укрексімбанк», який також кредитував «Гуллівер» виставили на продаж право вимоги за кредитами ТРЦ – вартість стартувала з 18,2 млрд грн.

У квітні 2024 року ТРЦ Gulliver арештували через несплату боргів, а вже в червні Шевченківський райсуд Києва передав майно ТРЦ в управління АРМА. На початку 2025 року на Prozorro провели аукціон з відбору управителя для ТРЦ, але відхилили кандидатури всіх учасників через їхню невідповідність усім вимогам тендерної документації.

У липні 2025 року право «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» отримали право власності на ТРЦ, але вже 1 серпня в «Ощадбанку» повідомили, що не підписували жодного документа про передачу активів через «неконструктивну позицію колишнього власника комплексу».