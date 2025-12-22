У Румунії відкриють логістичний хаб для військової допомоги Україні
Досі ключовою артерією постачання військової допомоги Україні залишається логістичний хаб в польській Ясьонці
У січні 2026 року в Румунії відкриється другий центр координації та транзиту військової техніки для України, який працюватиме паралельно з хабом у польському Жешуві. Про це повідомив генерал Майк Келлер, який є заступником командувача NSATU (місія НАТО щодо довгострокової безпекової допомоги та навчання ЗСУ), передає Defense Romania.
Зазначається, що дотепер польський логістичний хаб Жешув-Ясьонка був основною артерією, через яку Україна отримувала військову допомогу. Однак залежність від одного великого пункту в’їзду створювала стратегічні ризики та небезпеки.
«Завдяки запуску нового логістичного хабу в Румунії НАТО подвоює транзитну здатність для військової допомоги, а механізм PURL, “оплачений європейцями, реалізований американцями», забезпечує безперервність постачання озброєння за адміністрації Трампа», – ідеться в матеріалі.
Також відкриття хабу в Румунії «має на меті не тільки забезпечення резервного потоку, але й зміцнення логістичної стійкості всього східного флангу НАТО».
Логістичний центр в Румунії перейде під пряме командування НАТО, інтегруючись у систему узгодження оперативних потреб (артилерія, протиповітряна оборона, електронна війна) з ресурсами донорів.
За словами генерала Майка Келлера, місія NSATU вже направила приблизно 220 тис. тонн військової допомоги України протягом 2025 року.