Логістичним центром в Румунії напряму керуватиме НАТО

У січні 2026 року в Румунії відкриється другий центр координації та транзиту військової техніки для України, який працюватиме паралельно з хабом у польському Жешуві. Про це повідомив генерал Майк Келлер, який є заступником командувача NSATU (місія НАТО щодо довгострокової безпекової допомоги та навчання ЗСУ), передає Defense Romania.

Зазначається, що дотепер польський логістичний хаб Жешув-Ясьонка був основною артерією, через яку Україна отримувала військову допомогу. Однак залежність від одного великого пункту в’їзду створювала стратегічні ризики та небезпеки.

«Завдяки запуску нового логістичного хабу в Румунії НАТО подвоює транзитну здатність для військової допомоги, а механізм PURL, “оплачений європейцями, реалізований американцями», забезпечує безперервність постачання озброєння за адміністрації Трампа», – ідеться в матеріалі.

Також відкриття хабу в Румунії «має на меті не тільки забезпечення резервного потоку, але й зміцнення логістичної стійкості всього східного флангу НАТО».

Логістичний центр в Румунії перейде під пряме командування НАТО, інтегруючись у систему узгодження оперативних потреб (артилерія, протиповітряна оборона, електронна війна) з ресурсами донорів.

За словами генерала Майка Келлера, місія NSATU вже направила приблизно 220 тис. тонн військової допомоги України протягом 2025 року.