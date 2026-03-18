Черга біля сервісного центру МВС на вул. Данила Апостола у Львові

Залізничний районний суд Львова виніс вирок львів’янину Володимиру Яремку за одержання хабарів для передачі їх співробітникам сервісного центру МВС, що на вул. Данила Апостола у Львові. Посередника визнали винним у зловживанні впливом та призначили покарання – два роки позбавлення волі.

За матеріалами справи, у грудні 2024 року та в січні 2025 року Володимир Яремко одержав від клієнта неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення адміністратором сервісного центру МВС на вул. Данила Апостола у Львові. Йшлося про безперешкодну перереєстрацію автомобілів Chevrolet Bolt EV та Opel Insignia поза чергою.

До реалізації схеми обвинувачений залучив невстановленого слідством спільника. Той супроводжував клієнта у процесі здійснення перереєстрації та скерував до конкретного адміністратора сервісного центру МВС, який провів процедуру та видав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки позачергово.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся.

Суддя Галина Пилип’юк визнала Володимира Яремка винним у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскражений.