Процедура отримання водійських прав в Україні багато років була пов’язана із корупційними схемами. Після Революції гідності МРЕВ перейменували у сервісні центри, суттєво посилили відеонагляд за складанням іспитів, однак повністю викорінити корупцію не вдалося. Посередники-рішали нікуди не зникли, а схеми видозмінилися й підлаштувалися відповідно до теперішнього попиту. Іспити на водійські права залишаються найбільш затребуваною послугою, але ситуація укладнилася тим, що на них неможливо потрапити тижнями і місяцями.

Кандидати у водії місяцями не можуть потрапити на іспити в сервісний центр

Після початку повномасштабної війни зріс попит на отримання водійських прав. Понад 90% тих, хто навчається в автошколах і складає іспити на права, – дівчата й жінки, зокрема ті, чиї найрідніші стримують ворога на фронті. Навіть у час війни в тилових містах отримати права без хабарів непросто. Випускники автошкіл тижнями й місяцями не можуть потрапити на практичні іспити через відсутність талонів у сервісних центрах. Така ситуація у великих містах, зокрема, і у Львові. Часто кандидати у водії змушені їхати складати іспити в інші регіони, а це час і гроші. Але ж під час реформування сервісних центрів декларувалося про наближення послуг до людей.

Щодня вранці перед дверима головного сервісного центру на вул. Данила Апостола у Львові жива черга із 50-100 людей, більшість з яких – кандидати у водії. Дехто з них ночує в автомобілі під сервісним центром, займає чергу з 5:00-6:00. Відстоявши чергу, більшість присутніх талонів все одно не отримує, адже у терміналі їх з’являється обмаль. Ажіотажем користуються невідомі особи, які пропонують «потримати» чергу наступного дня, контролюють списки тих, хто в черзі, тощо. Вартість «тримання черги» – близько 1,5 тис. грн. І це стосується лише отримання талонів на іспит.

Саме складання практичних іспитів – окрема історія. І розцінки на послуги посередників обговорюють значно вищі – від 4 тис. до 10 тис. грн. Про це також свідчать офіційні повідомлення департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, який таких посередників час від часу затримує.

Спіймати талон на практичний іспит можна онлайн на офіційному сайті. Але щастить далеко не всім – на це йдуть години, дні й ночі оновлення відповідної сторінки. Офіційний чат-бот у Telegram, створений головним сервісним центром МВС для сповіщення про талони, переважно мовчить. В середньому раз в день він оживає та інформує про один вільний талон на практичний іспит у ТСЦ на вул. Данила Апостола, який тут же зникає, зважаючи на запити сотень охочих його отримати. Натомість ними торгують в Instagram, де пропонують купити талон на будь-яку послугу сервісного центру за 1-1,5 тис. грн.

Скріни листування із адміністратором сервісу з продажу талонів у сервісні центри МВС в Instagram та ціни на послуги посередників у СЦ

«Рішали ходять туди, як на роботу»

ZAXID.NET поспілкувався з понад 10 учасниками групи «Права без хабарів» у Facebook. Група створена місцевими ентузіастами, які вирішили складати іспити на отримання прав водія без корупційної складової. Люди, які вже отримали права, досі згадують непростий шлях, який їм довелося пройти, зокрема, щоб потрапити на практичний іспит у сервісний центр.

Андрій з Зимної Води, який побажав залишитися анонімним, розповів, як брав талон на практичний іспит в місцевому сервісному центрі для 19-річного сина. Варто зауважити, що історія Андрія відбулась у 2023 році, а з вересня цього року у Зимній Воді вже не приймають іспити на водійські права, екзаметанторів перемістили на вул. Богданівську. Втім ситуація залишається типовою.

«Прийшов по талон о 5:00 ранку і зрадів, що буду перший в черзі. Але мужчина, який сидів в будці охорони сказав, що я другий, бо він вже зайняв комусь чергу. Десь через хвилин 10 почали приходити "рішали". Один з них прийшов сам, але заявив, що за ним ще п’ятеро людей, для яких він зайняв чергу. Коли дійшла моя черга брати талон, то переді мною вклинилася жінка, яка назвалася працівницею СЦ, з групою людей – сказала, що ці люди ще вчора займали чергу. Коли я їй відповів, що стою з 5:00 ранку, то вона підпустила мене до терміналу і я таки взяв талон. Талонів вистачило мені, тому пану, що зайняв в охоронній будці переді мною чергу, групі туристів, яких привела працівниця СЦ і "рішалам". Для всіх інших талонів вже не було. Тобто, навіть якщо зайняти чергу дуже рано, не факт, що можна отримати талон. На електронну чергу не надіявся», – розповів Андрій.

З його слів, він декілька разів був в цьому СЦ, там завжди «працюють» одні і ті самі посередники, які приходять дуже рано, щоб зайняти чергу для себе і ще декількох людей. «Вони всі знайомі між собою, а також знайомі з працівниками СЦ. Для "своїх" талони є завжди. Мені також пропонували за певну суму "порішати", але я відмовився. Ці "рішали" ходять туди, як на роботу», – додає мешканець Зимної Води.

30-річна дружина військового Марія Смірнова розповідає, як місяцями не могла потрапити на практичний іспит у сервісний центр через відсутність талонів. Її очікування на талон від завершення навчання в автошколі до отримання водійських прав тривало дев’ять місяців (з грудня 2023 до вересня цього року).

«Я теж одна із тих, яка маялася ловлею талонів у Львові. Було три спроби складання практичного іспиту, і я мегащаслива що третя була остання і успішна. Планувала екзамен ще з грудня 2023 року. Моя історія завершилася 18 вересня цього року. Це щоб ви розуміли, які часові рамки», – каже львів’янка.

Вона розповідає, що шукала талони онлайн, оскільки чоловік на фронті, а вона з дворічною дитиною не мала часу годинами стояти в живій черзі. У вихідні моніторила сайт увесь день, у робочі дні поміж прийомами. Жінка працює ветлікарем.

«Талон-бот показував, що талони нібито з’явилися на сайті, але поки я верифікувалася вони зникали, або вже показувало, що талон недоступний. Я вже ті талони обзивала рожевими єдинорогами, які харчуються квітками папороті», – розповідає вона напівжартома.

Марія Смірнова зауважує, що кожну невдачу зі складанням іспиту сприймала болісно тому, що розуміла, що знову доведеться шукати талон місяцями.

«Скажу одне – ловля талона в такому режимі викликає дуже великий стрес, бо після кількох спроб ти не думаєш про помилки на іспиті, а думаєш, як потім зловити того "єдинорога". А цей етап не має викликати зайвих хвилювань», – додає вона.

Львів’янка Світлана Хитрова, яка теж зіштовхнулася з тим, що кілька тижнів не могла взяти талон для перескладання практичного іспиту на права, поскаржилася на «гарячу лінію» МВС.

«Розумію, що не маючи можливості дистанційно "керувати" здачею теоретичних іспитів, ви всю потугу своїх корупційних бажань зосередили на практичному іспиті. Сума, за яку його можна скласти, 6500 грн. Принаймні, таку пропозицію озвучують. Ви не охреніли від безкарності часом?», – написала вона у Facebook про ситуацію в сервісному центрі на вул. Данила Апостола.

Після скарги на «гарячу лінію» МВС, як розповіла Світлана Хитрова ZAXID.NET, до неї зателефонували з львівського сервісного центру, на який вона скаржилася, та запевнили, що не мають впливу на торговців талонами, а своїх інспекторів, які приймають практичні іспити, контролюють, у випадку порушень їх штрафують.

«Я не можу попасти пальцем у небо і сказати, що це питання вирішиться за пів року»

Подібних історій, коли кандидати на водія тривалий час не можуть потрапити в сервісний центр і отримати послугу без корупційної складової, сотні. Їхні розповіді дуже схожі. Зрозуміло, що така ситуація ненормальна та потребує реагування.

Щодень у Львові формується понад 200 талонів на практичні іспити (близько 4400 в місяць). Як запевняють у сервісному центрі, з різних причин скасовують лише 10-20 іспитів у день. Також керівники СЦ визнають, що частина талонів пропадає, зокрема ті, які визначені для іспитів на автомобілях автошкіл. Причиною цьому є штучні часові обмеження з боку сервісних центрів, про які говорять в автошколах. Офіційно в СЦ ці обмеження заперечують.

«Виявляється у директорів автошкіл та працівників СЦ негласна домовленість: до обіду – здача на машинах сервісного центру, а після – на машинах автошколи, щоб не переставляти камери зайвий раз. Мене це дуже обурило! На сайті просто пропадають ранкові талони на автомобілі автошкіл, їх ніхто не бере, натомість після обіду немає таких талонів. Враження, що ними трогують», – розповіла ZAXID.NET Марія, яка теж побажала залишитися анонімною з тих міркувань, що її ще чекає складання іспиту.

***

ZAXID.NET поспілкувався про дефіцит талонів на водійські іспити з начальником Регіонального сервісного центру МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях Павлом Яциною. Він прийшов на розмову не сам. Відповідати на питання йому допомагали головний спеціаліст, який відповідає за проведення теоретичних і практичних іспитів у СЦ на вул. Данила Апостола, Олег Нагірняк та речник Сергій Бобра.

Керівник регіонального сервісного центру МВС у Львові Павло Яцина (фото зі сторінки у Facebook)

Чому виникла гостра проблема з талонами на практичні іспити з водіння?

Щоб ви розуміли, щомісячно в автошколах Львова та Львівської області завершують навчання понад 2000 осіб, які мають намір скласти практичний іспит в сервісних центрах МВС. На сьогодні в межах Львова працює два екзаменаційні хаби – на вул. Данила Апостола, 11 (найбільший в межах трьох областей) та на вул. Богданівській, 44, який відносно нещодавно відкрився. Сюди перенесли екзаменацію із Зимної Води.

Якщо повернутися до браку талонів, то це пов’язано також з тим, що раніше кількість спроб складання іспитів була обмежена, а станом на сьогодні необмежена. За статистикою тільки близько 17% громадян складають іспит з першого разу, близько 15-16% – з другого разу, а переважна більшість (65%) – з третього до шостого разу.

Ми дуже добре оновили наш автопарк. Усі сервісні центри трьох областей мають нові автівки. Бажання людей скласти іспити на автівці сервісного центру значно зросло. Щоб скласти на автомобілі автошколи, потрібно попередньо домовитися з автошколою, заплатити оренду транспортного засобу, домовитися з інструктором, щоб він подав той транспортний засіб та прибув на іспит. Це ускладнює складання іспитів саме на автомобілі автошколи. Переважна більшість громадян має намір скласти іспит на автомобілі сервісного центру і тому, що це дешевше.

Судячи з офіційного сайту, наприклад, в Ужгороді без проблем можна отримати талон на практичний іспит на будь-який день, то чому у Львові їх немає?

Менша кількість автошкіл, менший попит, менше місто. У Львові на сервісний центр на вул. Данила Апостола щодень формується 139 талонів на практичний іспит, на вул. Богданівській – 77 талонів. В Ужгороді формується 36 талонів. Разом із внутрішньо переміщеними особами кількість мешканців Ужгорода близько 200 тис., Львова – майже мільйон. От вам і відповідь.

Ми аналізуємо затребуваність послуги. Станом на 24 вересня ми збільшили до дев’яти кількість екзаменаторів на вул. Данила Апостола, додали ще двох працівників, які будуть приймати практичні іспити. Також отримали один додатковий автомобіль на Данила Апостола і ще один на вул. Богданівську. Сервісний центр надає також інші послуги, тому ми не можемо взяти і всіх переключити на приймання практичних іспитів.

Реєстрація та перереєстрація авто зараз можлива через «Дію».

Цифровізація іде, але переважна більшість громадян все одно звертаються за послугами до сервісних центрів МВС. Не можна сервісний центр повністю переключити на приймання практичних іспитів. Це потрібно робити плавно і збалансовано. Також є обставини, які від нас не залежать – вимикання світла, коли потрібно переключитися на генератори та перезапустити всі системи, повітряні тривоги.

Ви зазначили, що у сервісному центрі на вул. Данила Апостола щодень генеруються понад 100 талонів на складання практичних іспитів. А куди вони діваються, адже випускники автошкіл місяцями не можуть зловити талон онлайн, а також часто безуспішно стоять у чергах під сервісним центром?

Я вас запрошую кожен ранок прийти в сервісний центр і подивитися, скільки талонів висвітлюється на табло. Ми їх не ховаємо ні від кого. В електронній системі всі талони формуються поетапно: частина талонів вивільняється в одні години, частина – в інші. Талони вивільняються і додаються в рандомно-каскадному порядку. Просто потрібно моніторити, якщо ви це бажаєте зробити онлайн. Так само в нас запущений чат-бот, у якому можна зареєструватися і вам будуть приходити сповіщення, коли той талон буде з’являтися. Але тут все залежить від швидкості того громадянина, як він зреагує.

Зараз ситуація з талонами на практичні іспити виглядає як знущання. Адже люди не можуть навіть потрапити до вас, щоб отримати послугу.

Хочете сказати, що зранку з 8:00 в сервісному центрі зачинені двері і когось не впускають, щоб взяти талон?

Я не про це. Як змінити ситуацію? Чи вам бракує автомобілів, чи інспекторів, сервісних центрів у Львівській області? Чому люди повинні проходити ще такі випробування в теперішній час – займати чергу до сервісного центру за день наперед, платити комусь, щоб тримав ту чергу, спати на лавках чи в автомобілях?

Є таке поняття, що громадяни починають підбурювати ситуацію, розказують, що це неможливо взяти і так далі. Все можливо. Проблематика є. Попит на цю послугу надзвичайно великий. Але те, що послугу можна отримати, це факт.

Автомобілів є достатньо, але є обмежена кількість адміністраторів, які надають послуги.

Тоді можливо збільшити кількість сервісних центрів, де можна складати практичні іспити? За останні роки навпаки скоротили таку можливість.

Зменшили кількість сервісних центрів, але не кількість екзаменаторів. Це ні на що не вплинуло. Зі скасуванням обмежень щодо кількості спроб складання практичних іспитів, попит зріс максимально. Є певна кількість громадян, які приходять і навчаються на наших автомобілях, тому що в автошколі вони належно не навчилися. Це дуже суб’єктивне бачення, що є якісь перепони в отриманні цього сервісу. Насправді сервіс працює максимально прозоро і маніпуляцій з талонами ніхто ніяких не проводить і проводити не буде.

Кандидати у водії розповідають, що є певні обмеження в сервісних центрах, щоб скласти іспити на автомобілі автошколи. Наприклад, на вул. Данила Апостола це пропонується зробити після 15:00, а на вул. Богданівській з 13:00. Яким нормативним актом визначені такі часові обмеження?

Це забобони. Чи є конкретні приклади, що хтось зареєструвався на складання практичного іспиту на автомобілі навчального закладу зранку, і в сервісному центрі в цьому відмовили?

Маю таку інформацію від автошкіл. В терміналі та онлайн-сервісі є доступні талони на складання іспитів на їхніх автомобілях, але їх ніхто не бере. Інструктори розповідають, що в «недозволений час» іспит не приймуть в сервісному центрі.

Ніхто ніколи в житті не відмовив громадянину, якщо він взяв талон до 15:00. Це я вам гарантую. Поясню, чому директори автошкіл не хочуть впускати інструкторів на іспити в такий час. Замість 40 годин учні наїжджають 20-25 годин. Керівники автошкіл вносять фіктивні відомості про проведення занять до єдиного державного реєстру. Якщо під час моніторингу буде встановлено, що транспортний засіб з інструктором перебував у сервісному центрі на іспиті, а в той час автошкола провела заняття, – це порушення є підставою для призупинення діяльності навчального закладу. З початку року призупинено 36 навчальних закладів у трьох областях.

Є випадки, коли повністю не використовуються талони на авто навчального закладу. За останній кілька місяців ми зменшили можливість складання іспитів на автомобілях навчального закладу до 30% проти 70% на авто сервісного центру, раніше було 50 на 50%.

Можливо, є зловживання в автошколах. Але це ж несистемна річ?

Це системна річ. Більшість автошкіл з 8:00 до 15:00 навчають своїх студентів, і в них немає можливості юридично надати транспортний засіб для складання практичного іспиту.

Але ж вони навчають і після 15:00, і надають авто на іспити.

Запитайте будь ласка автошколи, чому вони не хочуть надавати свої транспортні засоби на складання практичних іспитів у сервісному центрі. Ми нікому не відмовляємо.

А ви з автошколами якось взаємодієте на цю тему?

У нас проводяться наради з автошколами, на які приходять далеко не всі. Приходять представники автошкіл, які не мають проблематики і все чудово розуміють. Інша частина автошкіл ігнорують ці наради.

Якщо автошкола надасть учневі автомобіль на 9:00, ми їх приймемо. Якщо хтось з моїх працівників встановив якісь обмеження, хай про це скажуть. Нам тільки легше буде, хай надають більше своїх автомобілів на іспити.

Попит на цю послугу спаде, якщо більшість автошкіл ретельніше готуватиме своїх студентів. Не завжди кандидат у водії приходить на практичний іспит підготовлений. Є ситуації, коли після автошколи людина не може з місця рушити.

Погоджуєтесь з тим, що ситуація, яка склалася з талонами на практичні іспити з водіння, сприятлива для корупції?

Якщо у вас є докази про прояви корупції, будь ласка надайте. Ми скеруємо їх в правоохоронні органи.

Наприклад, в Instagram є сторінка «Талон МРЕО», де пропонують купити талон на повний спектр послуг сервісного центру за 1-1,5 тис. грн. Людина надає адміністратору цього сервісу свій QR-код з «Дії» чи банку, на підставі якого їй отримують талон за гроші.

Громадяни надають свої особисті дані шахраям. Ті реєструються в електронній системі і пробують зловити талон.

То ви в курсі, що є такий сервіс з продажу талонів?

Звичайно. Ми повідомляли про це в кіберполіцію. Щомісячно подаємо повідомлення в кіберполіцію про виявлені сайти, оголошення, які пропонують придбати посвідчення водія.

Сподіваюсь, що попит на цю послугу плавно буде задоволений і соціум побачить, що кількість талонів збільшилася. Якщо будемо бачити, що нам не вистачає сервісного центру, будемо клопотати про перед керівництвом з проханням відкрити ще один сервісний центр у межах Львова.

То для чого було закривати можливість складання водійських іспитів у Зимній Воді?

Тому що на Львівщині є визначена кількість екзаменаційних хабів – п’ять (2 у Львові, у Самборі, Стрию, Червонограді – ред.). Збільшувати їх кількість ми не можемо. Можливо, у перспективі ця кількість буде збільшуватися. Для цього треба підготувати матеріально-технічну базу, екзаменаторів.

Ви вже рік на посаді. Скільки часу необхідно, щоб змінити цю ситуацію?

Під час війни зростає кількість ВПО, ще більше людей їде на захід України. Спрогнозувати, на жаль, я не можу. Я не можу взяти і попасти пальцем у небо, сказати, що це питання вирішиться за пів року. Усе залежить від того, як студенти будуть складати іспити. Якщо б більша кількість людей складала іспити з першого разу, звичайно, затребуваність послуги впала б.

Якщо подивитися досвід європейських країн, черги на складання практичних іспитів є не тільки в Україні. Ми робимо все необхідне. Екзаменатори роблять навіть більше. Потрібно було забезпечити прозорість іспитів – зробили зміни і забезпечили. Теоретичний іспит скласти зараз у шахрайський спосіб на 99,9% неможливо. На практичних іспитах корупційну складову також максимально прибрали. Автомобілі обладнані чотирма камерами, втрутитися в процес складання іспиту – надзвичайно складно і неможливо. Йде не тільки відеофіксація рухів особи, що складає іспит, та екзаменатора, а й фіксація звуку.

Не забувайте про надзвичайно велику відповідальність екзаменаторів. Якщо буде виявлено факт втручання в процес складання практичного іспиту, йому загрожує штраф 17 тис. грн. Якщо такий факт повторно протягом року, то це штраф понад 30 тис. зі звільненням з роботи.

Інспектор не може від’їздити більше ніж 18 іспитів щоденно, оскільки є норми робочого часу. Навіть у випадках, коли є повітряні тривоги чи інші перебої в роботі, інспектори продовжують час іспитів до 18:00-18:30, хоча це вже неробочий час.

Ви кажете про безпосереднє втручання в іспит. Але є ще провокація хабара, коли людину завалюють, таким чином спонукають вирішити питання грішми. Наприклад, кандидати у водії розповідають про випадки, коли на іспиті їм кажуть вмикати четверту передачу чи дають багато (до семи) парковок.

Четверту передачу? Та про що ви говорите. У нас вище другої передачі жоден студент, напевно, не вмикає. Четверта передача – це більше 60 км/год. Де він може розігнатися до такої швидкості по місту?

Інструкції забороняють адміністраторам надавати вказівки, які суперечать правилам дорожнього руху. Він не має права попросити громадянина запаркуватися під знак чи здійснити маневр, який заборонений ПДР, очікуючи, що громадянин здійснить цей маневр і за нього ж покарають.

Яка норма паркувань під час одного іспиту?

Три, максимум чотири рази. Це залежить, наскільки вправно студент показує свої навички.

Втручання чи допомога кандидатам у водії з боку екзаменатора фіксується. За пів року понад 10 екзаменаторів у трьох областях отримали перші штрафи у розмірі 17 тис. грн. Частину втручань було виявлено нашими працівниками. Також головний сервісний центр здійснює рандомно-каскадний моніторинг усіх іспитів.

Намагаємось дійти до того, що люди перестануть шукати шляхи вирішення питання, а дійсно будуть готуватися до практичного іспиту. Ми не зацікавлені в тому, щоб люди складали п’ять-шість разів, бо це додаткове навантаження на наших працівників.