Посередник обіцяв вирішити питання з реєстрацією авто поза чергою в сервісному центрі МВС

Оперативники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали посередника, який за хабар 4 тис. грн обіцяв прискорити процес реєстрації автомобіля у львівському сервісному центрі МВС.

«Оперативники Львівського управління департаменту внутрішньої безпеки у взаємодії з слідчими поліції Львівщини задокументували «бігунка» в одному з територіальних сервісних центрів Львівщини. Зловмисник взяв гроші за вплив на рішення співробітника ТСЦ щодо пришвидшення процесу реєстрації автомобіля», – повідомили в департаменті внутрішньої безпеки.

У департаменті уточнили ZAXID.NET, що місцевий мешканець обіцяв пришвидшити процес реєстрації автомобіля без черг та за спрощеною процедурою. За такі послуги посередник брав від 4 тис. грн і більше.

Під час обшуку у «рішали» правоохоронці вилучили речові докази, які підтверджують його злочинну діяльність. Йому повідомили про підозру за зловживання впливом (ч.3 ст.369-2 ККУ), за що передбачене покарання до восьми років тюрми. Слідчі встановлюють інших причетних до схеми осіб, зокрема, і серед співробітників сервісного центру МВС.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET з власних джерел, згаданого посередника затримали у львівському сервісному центрі МВС, що на вул. Данила Апостола, 11.

Поліцейські нагадують, що діяльність таких ділків у сервісних центрах МВС є незаконною. Тому закликають повідомляти про «бігунків» анонімно у «Чат-бот ДВБ» в Telegram або на гарячу лінію за номером: +38 050 352 72 77.