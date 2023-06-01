Сервісні центри МВС вважаються одними з найбільш корумпованих структур у державі. Але незаконні схеми тут настільки добре, чи навіть бездоганно, налагоджені та взаємовигідні, що останнім часом немає даних про затримання хабарників серед їхніх працівників. Останнє гучне затримання на Львівщині було ще у 2016 році – на хабарі 2700 грн затримали начальника Старосамбірського територіального сервісного центру МВС Василя Солтиса, однак згодом його виправдав суд.

Відомий львівський активіст Святослав Літинський навіть оголошував винагороду у розмірі 40 тис. грн тому, хто надасть докази корупції у СЦ МВС на Львівщині, однак на цей заклик так ніхто і не відгукнувся. Боротися з хабарництвом заохочують учасники групи «Права без хабарів» у Facebook, однак досі лише невеликий відсоток кандидатів у водії отримує водійське посвідчення чесно.

1 червня в сервісних центрах чотирьох областей, зокрема, на Львівщині, стартував пілотний проект із забезпечення прозорих іспитів, який має побороти корупцію. «Рішали», які роками працювали у Львові, неофіційно розповідають, що перед запровадженням новацій суттєво зросли розцінки на складання іспитів за хабарі, а зараз все поставлено на паузу.

ZAXID.NET поспілкувався з начальником Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області Олександром Семчишином про роботу сервісних центрів області під час війни, нововведення для кандидатів у водії та боротьбу з корупцією. Олександр Семчишин працює на Львівщині півроку, до того очолював сервісний центр у Нововолинську.

Робота під час війни

Як змінилася робота сервісних центрів МВС на Львівщині від початку великої війни? З якими викликами доводиться стикатися в щоденній роботі?

Перш за все, треба подякувати нашим працівникам, які від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишилися працювати, не покидали своїх домівок та робочих місць. Львівщина стала не тільки перевалочним пунктом для багатьох громадян, а й лідером з надання адміністративних послуг в Україні. Раніше область займала третє-четверте місце за кількістю наданих послуг після Київщини, Одещини, Дніпропетровщини.

Період нульового розмитнення був серйозним викликом. Сервісні центри на Київщині, у східних областях не працювали, найбільше навантаження припало на західні області, зокрема, на Львівщину.

Багато людей з окупованих регіонів виїжджав за кордон взагалі без документів, доводилося тут ідентифікувати осіб, видавати посвідчення водія. Багато-хто так і виїхав. Згодом ДП «Документ» відкрило у Варшаві перший центр, де надає наші послуги з обміну посвідчення водія. Зараз на території Польщі є чотири центри, також є у Німеччині, Словаччині. Безпосередньо ми обслуговуємо підрозділ у Берліні. Там приймають електронні запити, які обробляють у нас у Львові, потім ми відправляємо документи.

Зверталися люди без свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, також були випадки виявлення підроблених свідоцтв про реєстрацію авто.

Ви очолюєте Регіональний сервісний центр Львівщини понад півроку. Що вдалося поліпшити в роботі за цей час?

Перш за все, хочу сказати, що я зберіг колектив, який працював до цього часу. Багато керівників приходять і одразу затягують свою команду. Я вважаю, що треба вчитися працювати з тими людьми, які є.

Націлюємо керівників територіальних підрозділів комунікувати з органами місцевого самоврядування, налагоджувати співпрацю, зокрема, для отримання від них субвенцій. Наприклад, зараз ми коштом такої субвенції придбали Renault Duster для потреб сервісного центру в Самбірській ОТГ. Підписали багато узгоджених рішень з ЦНАПами, що наближає громадян до наших послуг. Раніше тільки ЦНАПи у Львові, у Мостиськах і Миколаєві надавали частину послуг, що належать до компетенції сервісних центрів МВС, зараз підписані відповідні угоди зі Славською, Турківською, Рава-Руською, Східницькою ОТГ. Також підписано узгоджене рішення з Бродівською ОТГ, це щодо роботи мобільного сервісного центру. Окрім Бродів, мобільний сервісний центр виїжджає у ЦНАПи Глинян, Добротвора і Кам’янки-Бузької.

На сьогодні ЦНАПи мають можливість надавати повний спектр наших послуг ­– як первинну реєтрацію, так і вторинну реєстрацію/перереєстрацію транспортних засобів, і обмін посвідчення водія.

У територіальному сервісному центрі на вул. Данила Апостола у Львові надання усіх послуг щодо реєстрації/перереєстрації, обміну водійського посвідчення та екзаменації, які раніше надавали на трьох поверхах, перенесли на перший поверх з метою забезпечення інклюзії, щоб полегшити отримання послуг громадянами з інвалідністю.

Зміни для кандидатів у водії з 1 червня

Що саме зміниться на Львівщині з 1 червня в межах пілотного проекту щодо оптимізації сервісних центрів та нових правил складання іспитів для кандидатів у водії?

На Львівщині працює 10 територіальних сервісних центрів, вони і надалі працюватимуть, ніякого скорочення не буде. Оптимізація стосується надання послуг з приймання теоретичних і практичних іспитів для кандидатів у водії. З 1 червня такі послуги будуть надаватися у п’яти підрозділах – у Львові, Зимній Воді, Червоному (біля Золочева), Червонограді та Стрию. У цих підрозділах буде відбуватися екзаменація. Туди буде переміщено особовий склад екзаменаторів з інших підрозділів, щоб опрацьовувати навантаження.

Що зміниться для кандидатів у водії?

З’явиться більше інструментів для оскарження результатів теоретичного та практичного іспиту. Буде можливість зареєструватися для складання практичного іспиту онлайн. Досі це можна було зробити тільки у терміналі самообслуговування в підрозділі територіального сервісного центру МВС, відповідно, кандидати у водії були змушені відвідати сервісний центр двічі – спершу, щоб зареєструватися, потім, щоб складати. З 1 червня відкриється онлайн-черга на категорію «В».

У кожному з п’яти підрозділів буде по чотири транспортні засоби для складання практичного іспиту, у підрозділі на вул. Данила Апостола у Львові – п’ять. Кількість транспортних засобів збільшили за рахунок їх переведення з тих областей, які не задіяні у пілотному проекті. Планується закупівля нових авто. На категорію «В» буде можливість скласти іспит як на нашому транспортному засобі, так і на автомобілі автошколи.

У нас відсутні транспортні засоби на «важкі» категорії, тому охочі можуть записатися на складання іспиту на транспортних засобах автошколи.

Розуміємо, що будуть черги. Охочих скласти практичний іспит є дуже багато. За чотири місяці від початку року у 10 сервісних центрах щодня близько 270 людей складали теоретичні іспити і 330 – практичні. На Львівщині понад 120 акредитованих автошкіл. Ще треба зважати на те, що у нас велика кількість внутрішньо-переміщених осіб, які закінчили навчання в себе чи навчалися онлайн, і складають іспити. Від початку року в автошколах Львівщини закінчили курси 33 тис. слухачів, складали іспити в наших сервісних центрах – 39 тисяч (близько 20-25% – мешканці інших областей). Це немале навантаження.

Також дуже важливо для кандидатів у водії, що з 1 червня до сервісного центру у Львові курсуватиме міський маршрут №17, про що вже анонсувалося.

Якщо кількість сервісних центрів, де складатимуть іспити зменшиться вдвічі, отже зростуть черги та ризики для корупції?

Буде онлайн черга та черга в терміналі. Збільшується кількість екзаменаторів і транспортних засобів. Якщо досі в сервісних центрах Львівщини були 10 транспортних засобів, то зараз буде 21. Якщо раніше в територіальному сервісному центрі МВС працювали один-два екзаменатори, то буде по шість, у Львові – 11.

А щодо посилення відеонагляду під час складання теоретичного і практичного іспитів?

Були зауваження щодо втручань з боку екзаменатора. Тому в класах встановлено чотири відеокамери, буде здійснюватися перехресна відеозйомка на 360 ° без «мертвих зон», аудіофіксація процесу. Це полегшить можливість громадянам оскаржити результати іспиту. Так само в транспортному засобі будуть встановлені додаткові чотири відеокамери, буде фіксуватися рух транспортного засобу, дії кандидата у водії та екзаменатора.

Відеозаписи будуть рандомно перевіряти начальник територіального підрозділу, далі на вищому рівні – у відділі реєстраційної діяльності регіонального центру. Планується створення додаткового підрозділу моніторингу якості прийняття іспиту в Головному сервісному центрі в Києві.

За півроку – жодного виявленого факту корупції

Чи зможуть ці нововведення поламати корупційні схеми? Чи зникнуть «рішали» чи просто їхні послуги стануть дорожчими?

Будемо говорити відверто. Сервісні центри МВС відкриті, генерується достатня кількість талонів, щоб громадянин міг прийти і отримати талон на отримання тої чи іншої послуги. Питання в менталітеті. Для чого звертатися до третіх осіб? Хто змушує звертатися до третіх осіб?

Наші працівники не можуть перевірити всіх, хто приходить, не мають повноважень перевіряти документи відвідувачів. «Ви працівник сервісного центру, надаєте адміністративні послуги, то йдіть надавайте», – такі відповіді чуємо кожного дня. Усе інше, вибачте, це вже робота правоохоронних органів – хто куди заходить. Якщо є такі моменти, потрібно звертатися до правоохоронців. Якщо ви стали свідком корупції, можна повідомити про це одразу на місці через Telegram-бот, відсканувавши QR-код на відповідних наліпках у сервісному центрі МВС. Але для чого користуватися послугами третіх осіб? Це було практично в усіх структурах чомусь рішали-рішали-рішали. Та можна і без «рішал». Треба.

Нікого не буду захищати, якщо десь, не дай Бог, хтось буде спійманий на провокації хабара чи ще щось.

Ті, хто налаштований за старою корупційною схемо складати іспити на права водія, з 1 червня опиняться в складній ситуації? Хоча для них залишається варіант поїхати в іншу область.

У пілотному проекті задіяні чотири області. Тут всі будуть складати по-новому. Інші області поки не залучені.

У сервісних центрах Львівщини відбудеться серйозний удар по корупції?

У наших сервісних центрах її і не було, це вам можу гарантувати. За останні півроку в мене не було скарг про те, що хтось з моїх працівників вимагав кошти чи обіцяв у чомусь сприяти за гроші. Був один нашумілий випадок, але він не стосувався роботи сервісного центру. Не було підстав для втручання правоохоронців. Повірте, якби щось було, то всі про це би чули.

Автошколи мають вчити їздити, а не накатувати маршрути

Обговорюються ініціативи про скасування обмежень кількості разів складання практичного іспиту. Коли можуть бути запроваджені такі зміни? Адже це один із ризиків корупції. Коли людина не складає іспит двічі, вона задумається про дачу хабара, адже після третьої невдалої спроби треба буде повертатися на навчання в автошколу.

Свідоцтво про закінчення навчання в автошколі дійсне два роки. Якщо людина перший раз не склала, другий раз не склала, йде в автошколу, бере інструктора, готується відповідно – і йде складає. Біда в тому, що вибирають автошколи, які накатують маршрути. Автошколи мають навчати їздити по місту, а вони навчають по маршрутах, за якими кандидати у водії здають практичний іспит.

Скасування обмежень складання практичних іспитів планується до кінця 2023 року. Очікуємо відповідні законодавчі зміни, які передбачатимуть необмежену кількість спроб складання практичного іспиту протягом двох років, доки дійсне свідоцтво про закінчення навчання в автошколі.

На даний момент практичний і теоретичний іспит коштують всього-на-всього 13 грн. Є законопроект про збільшення вартості адмінпослуг, щоб людина теж відчула якусь відповідальність. Коли ви будете їздити 10 разів по 13 грн, а коли ви будете їздити раз за 540 грн – ви задумаєтеся, чи вартує підготуватися краще чи кожного разу платити квитанцію по 540 грн в сервісному центрі МВС. Це збільшить надходження до місцевих бюджетів.

Серед важливих змін – збільшення кількості маршрутів і випадкове їх обрання перед іспитом.

Ми напрацювали 10 маршрутів у Львові, вони затверджені 11 травня. Маршрути обираються рандомно, так само як екзаменатори. Екзаменатор не знає, з яким маршрутом ви прийдете до нього на іспит.

З таким нововведенням дехто занепокоївся: як скласти на новому маршруті, коли вони з інструктором по ньому не їздили? Проблема кандидата у водії і автошколи ­– треба навчати їздити, а не накатувати маршрути.

Обговорюється також скасування обов’язкового навчання в автошколах, адже за кордоном такої вимоги немає?

Я не думаю, що це має відбутися. Навчання має проводитися. Так, теоретичний курс підготовки можна пройти онлайн, а практичний курс? Все одно має бути підготований, кваліфікований водій. Тому це має бути в автошколах.

Новий автомобіль для складання практичних іспитів у Львові

Додаткові відеокамери є в екзаменаційних класах, але поки що нема в авто

Додаткове обладнання для відеонагляду в класах та автомобілях для складання іспитів вже закуплене і встановлене?

Обладнання закуповується централізовано. У кабінетах ми встановили додаткові відеокамери. У транспортних засобах наразі будемо використовувати тільки відеореєстратор, який фіксує рух авто, рухи кандидата у водії та екзаменатора та буде писати звук. Додаткове обладнання для транспортних засобів очікуємо.

Тобто, автомобілі для складання практичного іспиту наразі обладнані по-старому?

Наразі так. Це пілотний проект. Є час, щоб з 1 вересня вийти на відповідний рівень, щоб працювати повністю по-новому.

А як буде з автомобілями, які надають для складанні іспиту автошколи?

У подальшому буде розглядатися питання, щоб транспортні засоби автошколи також були обладнані додатковими відеокамерами. На даний момент такої вимоги немає.

Клас для складання теоретичних іспитів у сервісному центрі на вул. Данила Апостола у Львові (усі фото Сергія Бобри)

Щодня читаємо і спостерігаємо жахливу ситуацію з аварійністю на дорогах. Складається враження, що більшість водіїв купує права. Яка ваша думка з цього приводу?

Перш за все, слід звернути увагу, які транспортні засоби зараз їздять на дорогах. Хтось допускає перевищення швидкості, хтось сідає за кермом під дією алкоголю. Не купують, а накатують маршрути. А завтра цей водій сідає самостійно за кермо і їде зовсім іншою дорогою.

За даними активіста Святослава Літинського, донедавна менше ніж 10% кандидатів у водії складали іспити самостійно, без хабарів.

Якщо він має такі дані, нехай звертається в правоохоронні органи. Можливо він знає, кому передають і за що. Ми закликаємо, щоб громадяни не користувалися послугами третіх осіб, а зверталися безпосередньо до сервісних центрів. Є запис онлайн, запис на місці, в кінці-кінців є керівник, який може увійти в ту чи іншу ситуацію. То ж всі люди. Для чого ходити шукати когось, хто допоможе чи якось зможе вплинути…

Яка кількість кандидатів у водії складають іспити з першого разу?

З першого разу складають близько 60-70%. Невелика кількість перескладає з другого-третього разу.

Як часто кандидати у водії оскаржують результати іспитів? Чи вдається змінити результат на свою користь?

Приблизно одна-дві скарги в місяць. Переважно, скаржники йдуть на перескладання іспиту. Інколи факти не підтверджуються, бо дійсно були допущені помилки кандидатами у водії.

Застерегти від корупції можуть достойні зарплати

На фоні розмов про корупцію цікавить, яка зарплата у рядових працівників сервісних центрів і яка у керівництва?

Хотілося б підвищення заробітної плати, оскільки, як вже говоримо, щоденно зіштовхуємося з можливими корупційними ризиками. Закордонний досвід підтверджує, що застерегти працівників від корупції може достойна заробітна плата. Коли отримуєте хорошу заробітну плату, ви розумієте, чим ви ризикуєте. Може бути і якесь державне забезпечення.

Зарплати від найнижчої ланки (водій, діловод) до начальника центру становлять від 10 до 36 тис. грн. Якби зарплати росли відповідно до курсу долара, було би дуже добре.

Яка зарплата в інспектора, який приймає іспити?

15 тис. гривень.

Опишіть пересічного кандидата у водії у сервісному центрі Львівщини?

Зараз така ситуація, що багато-хто з чоловіків боїться приїхати в сервісний центр, багато блокпостів. Ви розумієте, про що я.

Були прецеденти, що в сервісному центрі працювали представники військкомату?

Прецеденти були. Це було переважно на вулиці, перешкод у роботі сервісного центру це не створювало. Серед кандидатів у водії зараз багато військовослужбовців. Після початку повномасштабної війни, я тоді ще працював на Волині, ми роботу сервісного центру розпочинали з того, що першочергово приймали осіб з інвалідністю і військовослужбовців. Так працюємо і зараз на Львівщині.

Окрім військовослужбовців, багато кандидатів у водії – це молодь, переважно жіночої статі. Є і люди старшого віку. Був кандидат у водії, якому 72 роки.