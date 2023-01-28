Реєстраційні дії було припинено, а про виявленні авто повідомлено правоохоронців

У двох сервісних центрах МВС на Львівщині чоловіки хотіли зареєструвати викрадені автомобілі. Про ці випадки повідомлено поліцію, а у сервісних центрах МВС розповіли, як не стати жертвою під час купівлі авто.

У сервісний центр МВС у с. Червоне звернувся мешканець Буська, щоб зареєструвати авто Opel Zafira, яке він придбав у свого знайомого за дорученням. Під час перевірки виявлено, що авто знаходиться у розшуку.

Ще одне викрадене авто, що перебуває у розшуку поліції, виявив адміністратор сервісного центру МВС у місті Дрогобич. Чоловік звернувся до сервісного центру МВС для перереєстрації авто Opel Vivaro, власником якого вказаний мешканець Київської області. Втім, як з'ясувалось, з червня 2020 року автомобіль розшукує Білоцерківське районне управління поліції.

Реєстраційні дії було припинено, а про виявленні авто повідомлено правоохоронців.

На сторінці сервісних центрів МВС у Львівській області радять оформлювати безкоштовний договір купівлі-продажу у їхніх центрах, щоб не стати жертвою недобросовісних продавців.