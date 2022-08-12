Кросовер Mazda CX-9 був привезений в Україну із США

У Стрию до сервісного центру МВС звернувся чоловік, щоб зареєструвати привезений із США кросовер, однак під час перевірки виявилось, що авто знаходиться у міжнародному розшуку. Про цей випадок 12 серпня повідомили на офіційній сторінці сервісних центрів МВС у Львівській області.

Як вказано у повідомленні, кросовер Mazda CX-9 був привезений в Україну із США, проте під час реєстрації автомобіля у сервісному центрі МВС у Стрию фахівці виявили, що машина знаходиться у міжнародній базі розшуку «Інтерпол».

Наразі реєстрацію цього авто зупинено, а про інцидент повідомили поліцію.