У Стрию чоловік хотів зареєструвати викрадений за кордоном кросовер
Кросовер Mazda CX-9 був привезений в Україну із США
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Кросовер Mazda CX-9 був привезений в Україну із США
У Стрию до сервісного центру МВС звернувся чоловік, щоб зареєструвати привезений із США кросовер, однак під час перевірки виявилось, що авто знаходиться у міжнародному розшуку. Про цей випадок 12 серпня повідомили на офіційній сторінці сервісних центрів МВС у Львівській області.
Як вказано у повідомленні, кросовер Mazda CX-9 був привезений в Україну із США, проте під час реєстрації автомобіля у сервісному центрі МВС у Стрию фахівці виявили, що машина знаходиться у міжнародній базі розшуку «Інтерпол».
Наразі реєстрацію цього авто зупинено, а про інцидент повідомили поліцію.
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