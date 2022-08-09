Під час 30 обшуків за адресами проживання та діяльності фігурантів правоохоронці вилучили 33 автомобілі, ввезені на територію України як гуманітарна допомога

Правоохоронці викрили членів злочинної групи, які продавали автомобілі для ЗСУ. Представники благодійної організації отримали та ввезли в Україну 135 авто як гуманітарну допомогу, проте не передали військовим, а продавали.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 9 серпня, злочинну групу викрили в результаті спільної операції прикордонників, департаменту карного розшуку та інших правоохоронців.

Злочинну схему організував мешканець Дніпра. Чоловік заснував благодійну організацію та разом з спільниками їздив за кордон та ввозив в Україну автомобілі, які отримав як гуманітарну допомогу. Згодом, замість того, щоб передати їх Збройним силам України, зловмисники реалізовували їх із метою наживи.

Під час документування злочинної діяльності угруповання правоохоронці провели оперативну закупку трьох авто у Дніпрі. Крім того встановлено, що члени угруповання торгували автомобілями й на території Івано-Франківської та Львівської областей.

Під час 30 обшуків за адресами проживання та діяльності фігурантів правоохоронці вилучили 33 автомобілі, ввезені на територію України як гуманітарна допомога.

Правоохоронці проводять інші слідчі дії в межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 201-2 КК України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до семи років з конфіскацією майна.