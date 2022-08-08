Депутат перебуває у СІЗО, його помічниця – під домашнім арештом

СБУ затримала депутата Івано-Франківської облради за торгівлю допомогою для ЗСУ. За версією правоохоронців, депутат, який є одночасно керівником благодійного фонду, продав місцевій мешканці авто швидкої допомоги. За інформацією видання «Курс», йдеться про 49-річного Богдана Ленігевича від «Батьківщини», який є керівником фонду «Турбота».

Про затримання депутата Івано-Франківської обласної ради повідомила прес-служба СБУ у понеділок, 8 серпня. Прізвище депутата в прес-службі СБУ не називають, проте, за даними місцевого видання «Курс», йдеться про Богдана Ленігевича За інформацією правоохоронців, депутат є засновником та директором благодійного фонду, зареєстрованого в одному з районів області. СБУ встановила, що під прикриттям благодійності він налагодив ввезення в Україну автомобілів для їх подальшого продажу та отримання прибутку.

«Правоохоронці задокументували продаж депутатом швидкої допомоги марки Opel Vivaro місцевій мешканці. За ввезене в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ спецавто він виручив 12 тисяч доларів. До оборудки депутат залучив посередницю – свою помічницю. Саме їй доручив отримати кошти від продажу», – йдеться у повідомленні.

Депутата затримали, коли він із власного автомобіля контролював отримання помічницею грошей за «швидку». Під час обшуку за адресами проживання основного фігуранта та в офісі благодійного фонду СБУ вилучила документи щодо діяльності фонду, документи на ввезення автомобілів на територію України, іноземні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, квитанції та накладні, комп’ютери, мобільні телефони, банківські картки, три автомобілі швидкої допомоги на іноземній реєстрації; 7 позашляховиків, ввезених в Україну як гуманітарна допомога, понад 38 тисяч євро, 176 тисяч доларів, майже 7 тисяч англійських фунтів, 3,3 тисячі польських злотих та понад 1 мільйон гривень.

Правоохоронці оголосили депутату про підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (продаж гуманітарної допомоги, благодійних пожертв під час надзвичайного або воєнного стану). Його помічницю підозрюють у пособництві в скоєнні злочину. Депутат наразі перебуває під вартою з можливістю внесення застави, помічниця – підо домашнім арештом. За вчинення злочину депутату загрожує до 7 років позбавлення волі із забороною права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Зазначимо, 49-річний Богдан Ленігевич є мешканцем Долини, у 2010 році був обраний депутатом Долинської райради від політичної партії «Фронт змін», балотувався до Верховної Ради від партії «Народний фронт», але не був обраний нардепом. Став депутатом Івано-Франківської обласної ради у 2015 році від «Блоку Петра Порошенка», на місцевих виборах у 2020 році був обраний депутатом облради від «Батьківщини».