Львів'яни продавали машини, які привозили з ЄС нібито для військових

Поліція затримала 38-річного львів'янина за продаж автомобілів, які нібито призначалися для військових. Чоловік та його спільник продавали машини, які вони завезли в Україну з-за кордону через благодійні фонди ще під нульове розмитнення.

Як повідомила прокуратура у четвер, 4 липня, львів'янин продав три позашляховики, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога для військових. В Україні машини переобладнали під потреби армії та перефарбували. Львів'янина затримали під час продажу трьох машин за 17 500 доларів.

У прес-службі поліції уточнили, що львів'янин працював не сам. Вони зі спільником (раніше засудженним за шахрайство) організували цілу схему ввезення через благодійні організації машини з-за кордону як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

«В ході слідства поліцейські встановили, що за такою "схемою" зловмиснику вдалось перевезти близько 20 пікапів із нульовим розмитненням. Однак замість відправки їх на фронт він продавав автомобілі жителям Львівської та інших областей за готівку», – йдеться у повідомленні поліції.

За місцем проживання обох чоловіків правоохоронці виявили митні декларації на автомобілі, іншу документацію щодо перевезення через державний кордон автомобілів за розробленою злочинною схемою, мобільні телефони, чорнові записи та чергові 5 пікапів, оформлених як гуманітарний вантаж для потреб ЗСУ.

Слідчі дії ще тривають. Незабаром 38-річному організаторові схеми оберуть запобіжний захід, а на машини, які мали бути передані військовим, накладуть арешт. За незаконне використання гуманітарної допомоги з метою прибутку чоловікові загрожує до семи років ув'язнення.