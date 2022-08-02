Під час обшуків у організації вилучили 11 автомобілів, завезених як гуманітарна допомога

Представників благодійної організації з Івано-Франківська підозрюють у продажі автомобілів, призначених для Збройних сил України. За даними слідства, організація ввозила з-за кордону автівки як гуманітарну допомогу, однак не відправляла машини на потреби армії, а продавала. Наразі йдеться про три продані позашляховики.

Як у вівторок, 2 серпня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури, місцева благодійна організація займалася ввезенням на територію України гуманітарної допомоги. З-за кордону також ввозилися автомобілі, які за документами призначалися для різних підрозділів ЗСУ. Правоохоронці наразі зафіксували три факти продажу машин.

«Представники благодійної організації, перебуваючи у злочинній змові, ввозили на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товарно-матеріальні цінності та транспортні засоби, які використовували не за призначенням, а реалізовували з метою отримання прибутку. Задокументовано факти продажу трьох транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога - Hyndai Terracan, Jeep Commander, Nissan Pathfinder. Ці авто зловмисники продали за 20 000 доларів США», — йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції Івано-Франківської області уточнюють, що фігуранти справи ввозили автомобілі на територію України без сплати мита. Згодом ці ж машини чоловіки передавали військовим лише після повної оплати. Вартість машини залежала від моделі, року і технічного стану. Також організацію звинувачують у продажі привезеної техніки цивільним особам.

«За три автомобілі підвищеної прохідності, призначених для безоплатної передачі військовим ЗСУ, «благодійники» забажали 20 тисяч доларів США. При цьому зловмисники для звітності наполягали на оформлені фіктивних актів прийому-передачі безкоштовної гуманітарної допомоги», — додають у прес-службі поліції.

Під час обшуків в організації вилучили ще 11 автомобілів, акти передання-прийняття безоплатної гуманітарної допомоги, іноземні реєстраційні документи на зазначені автомобілі. Службовим особам благодійної організації повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (продаж гуманітарної допомоги під час воєнного стану).