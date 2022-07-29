Громадян закликають повідомляти про факти розкрадання гуманітарної допомоги

Слідчі Нацполіції відкрили 320 кримінальних проваджень щодо шахрайства і зловживань з гуманітарною допомогою, яка призначалася як на потреби ЗСУ, так і для переселенців. Про це розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко, пише «Укрінформ».

«НПУ розпочала 320 кримінальних проваджень саме щодо цього. І це багато, бо ми маємо на увазі не тільки забезпечення гуманітаркою або благодійною допомогою ЗСУ, а й переселенців. І 43 особи уже отримали підозри, кілька справ ми направили до суду. Думаю, що найближчим часом буде справедливе рішення щодо таких людей», – сказав Клименко.

Клименко згадав декілька випадків, які зафіксували правоохоронні органи. Зокрема, на Дніпропетровщині, за інформацією слідства, гумдопомогу, яка надходила для переселенців, намагалися продавати, і лише доведена сума у цьому випадку становить 1,3 млн грн.

У Рівненській області зловмисники продавали автомобілі, які надійшли як благодійна допомога.

Клименко згадав випадок, коли одна з тернопільських благодійних організацій привласнила майже 2 млн грн, які пожертвували громадяни. Справа вже в суді.

Так, у Львівській області поліція оголосила підозру ділкам, які намагалися реалізувати військову амуніцію через магазини та ринки.

«Ми працюємо, як правило, дуже тихо, превентивно. Усі злочинні організації, які займаються і гумдопомогою, і благодійною допомогою – під контролем. Ми дуже швидко реагуємо на кожну заяву щодо цього», – запевнив керівник Нацполіції.

Ігор Клименко також закликав громадян повідомляти про факти розкрадання гуманітарної допомоги.