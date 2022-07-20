Зі складів вилучили бронежилети, бронепластини та військове взуття

У Луцьку членів одного з благодійних фондів викрили на продажі гуманітарної допомоги. Вони продавали товари для військових, зокрема, бронежилети та бронеплити. У вівторок, 19 липня, керівницю одного з відділів фонду викрили під час спроби продажу товарів на 600 тис. грн. Наразі всі ці речі вилучили, підозр у цій справі поки нікому не вручали.

Про викриття продажу гуманітарної допомоги прес-служба департаменту стратегічних розслідувань повідомила у середу, 20 липня.

За даними слідства, члени благодійного фонду налагодили постачання з країн ЄС гуманітарної допомоги для військових потреб. Але замість того, аби відправити допомогу на фронт, продавали її.

У вівторок, 19 липня, оперативники викрили керівницю одного з відділів благодійного фонду під час реалізації товару за майже 600 тис. гривень. За цю суму жінка намагалася продати 54 бронежилети, 25 комплектів бронеплит та 50 пар військових берців і так звані «розгрузки».

«В ході санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар військового взуття, рулони тканини, документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги, «чорнові» записи. Загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги). Санкція статті передбачає від п'яти до семи років тюрми.

Вирішується питання про арешт всього цього майна, а також про вручення підозр фігурантам справи.

Зазначимо, що в червні СБУ викрила одразу двох мешканців Волині, які продавали автомобілі, завезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. У квітні правоохоронці заблокували збут партії бронежилетів, які також завезли в Україну як гуманітарну допомогу. До схеми виявився причетним екс-посадовець Підгайцівської сільради.