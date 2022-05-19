Екс-заступника Волинської військової адміністрації підозрюють у допомозі ухилянтам виїхати за кордон. Як вважає слідство, посадовець видавав листи із недостовірними даними для того, аби військовозобов'язані чоловіки могли виїхати в Польщу начебто для доставки гуманітарного вантажу. За інформацією ZAXID.NET, йдеться про Андрія Ярмольського, якого звільнили з займаних посад на початку квітня.

Про вручення підозри стало відомо у четвер, 19 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. За даними слідства, екс-заступник начальника Волинської ОВА та керівник Координаційного центру області видавав офіційні листи недостовірною інформацією про мету виїзду військовозобов'язаних чоловіків у Польщу нібито для доставки гуманітарного вантажу.

«Керівник Волинської обласної прокуратури Віктор Тимчук повідомив ексзаступнику начальника Волинської обласної військової адміністрації - керівнику Координаційного центру області на період дії воєнного стану про підозру у службовому підробленні та сприянні, з використанням службового становища, у незаконному переправленні осіб через державний кордон України», – йдеться у повідомленні.

За статтею про незаконне переправлення осіб чоловікові загрожує до семи років ув'язнення. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Зазначимо, що посаду керівника Координаційного центру та заступника голови Волинської ОВА обіймав Андрій Ярмольський. За освітою він юрист, працював у прокуратурі, з 2016 року займався адвокатською діяльністю. В березні 2021 став першим заступником голови Івано-Франківської ОДА.

На посаду заступника голови Волинської ОДА його призначили в вересні 2021 року. Після початку повномасштабної війни він очолив Координаційний центр, який займався зокрема гуманітарною допомогою. Втім, 4 квітня він повідомив у Facebook, що його звільнили без будь-яких пояснень.

Додамо, що на Волині правоохоронці перекрили вже декілька каналів виїзду ухилянтів за кордон. Зокрема, на початку травня СБУ викрила волонтера при Нововолинській міськраді, який допомагав чоловікам призовного віку виїжджати в Польщу задля начебто купівлі автомобілів.