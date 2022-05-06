На Волині СБУ викрила схему з незаконного виїзду призовників за кордон. Ухилянтів оформлювали як других водіїв міжнародних рейсових автобусів. Часто у псевдоводіїв навіть не було відповідної категорії для керування автобусом. Скількох ухилянтів встигли вивезти таким чином за кордон, наразі не повідомляють. СБУ затримала трьох водіїв, їм загрожує до п'яти років ув'язнення.

Про викриття схеми стало відомо у п'ятницю, 6 травня, після повідомлення прес-служби СБУ Волині. Оперативники встановили, що волинські приватні фірми з міжнародних автобусних перевезень налагодили канал вивезення призовників за кордон у період воєнного часу.

«Для цього зловмисники підробляли договори найму та оформлювали призовників як других водіїв на міжнародний автобусний рейс. Іноді у псевдоводіїв не було навіть відповідної категорії для керування автобусом. Такий другий водій, після перетину кордону в Україну вже не повертався», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури області додають, один з водіїв намагався таким чином вивезти свого 28-річного сина. Усіх трьох фігурантів справи викрили прикордонники в пункті пропуску «Устилуг» в березні.

Слідчі повідомили трьом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до п'яти років. Автобуси у перевізників вилучили.

Зазначимо, 21 березня поліція Волині повідомляла про затримання в пункті пропуску «Устилуг» 24-річного мешканця Рівного, який прикидався другим водієм автобусу.