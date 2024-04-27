Росіяни атакували Львівщину ракетами «Кинджал»

Вночі 27 квітня, з 03:58 по 06:02, російські окупанти обстріляли Львівську область крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами «Кинджал». Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що руйнування є у Червоноградському та Стрийському районах.

«Три крилаті ракети воїни ПвК "Захід" збили. На жаль, є і влучання. Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування», – написав Козицький.

Він зазначив, що наразі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі й аварійних відключень електроенергії нема. Однак окупанти обстріли й об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Відтак енергосистемі важко втримати баланс виробництва.

Максим Козицький закликав вимикати енергоємні електроприлади 19:00 до 22:00. Це допоможе уникнути відключень електроенергії.